Bereits bereits vergangene Woche zum Start der Unlimited-Aktion von Freenet hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass ihr euch unbegrenztes LTE-Datenvolumen zum monatlichen Pauschalpreis von nur 14,99 Euro sichern könnt. Eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat ist natürlich auch inklusive. Ein weiteres starkes Argument für diesen Tarif? Das Ganze ist monatlich kündbar. Bevor die Aktion am morgigen Tag endet, möchten wir euch nur einmal kurz auf diese hinweisen.

Unlimited LTE-Datenvolumen nur 14,99 Euro mtl. (monatlich kündbar)

Wir können uns an kein Angebot erinnern, bei dem der Tarif 02 Unlimited Smart zu einem attraktiveren Preis angeboten wurde. Falls ihr dieser Tage nach einem Mobilfunktarif mit unbegrenztem LTE-Datenvolumen Ausschau haltet, dann nehmt den Freenet-DFeal in jede Fall in die nähere Auswahl. Der o2 Free Unlimited Smart enthält eine Internet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen und mit bis zu 10 MBit/s, eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und SMS-Flat sowie EU-Roaming. VoLTE und WLAN Call sind ebenso möglich.

Übersicht

Unbegrenzte LTE Datenflat (bis zu 10MBit/s)

Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat)

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call

monatlich kündbar

nur 14,99 Euro monatlich

einmalig: 19,99 Euro Anschlusspreis

Normalerweise kostet der o2 Free Unlimited Smart 39,99 Euro pro Monat. Bei Freenet zahlt ihr nur 14,99 Euro. Interesse? Dann solltet ihr euch beeilen, das das Angebot in Kürze endet.