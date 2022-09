Apple hat offiziell bestätigt, dass die Preise im App Store für Apps und In-App-Käufe (eine Ausnahme bilden Abonnements mit automatischer Verlängerung) zum 05. Oktober in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und allen Regionen, die die Euro-Währung verwenden, steigen werden.

Preisanpassung im App Store

Ein Endeffekt haben wir in den letzten Wochen bereits auf die Preisanpassung im App Store gewartet. Der im Vergleich zum Dollar schwache Euro dürfte für die Anpassung verantwortlich sein. So entspricht 1 Euro derzeit 1 Dollar. Vor einem Jahr stand der Euro noch deutlich stärker dar.

Welche Auswirkungen hat das auf den App Store? Apple bietet seinen Entwickler im App Store zahlreiche Preisstufen an, wie diese ihre Apps bepreisen können. Preisstufe 0 entspricht einer kostenlosen App. Je höher die Preisstufe, desto höher der Preis. Aktuell wird die Preisstufe 1 mit 0,99 Euro beziffert. Ab dem 05. Oktober werden in der Preisstufe 1 dann 1,19 Euro fällig. Die Erhöhung je Preisstufe beträgt in etwas 20 Prozent. So werden in Preisstufe 20 aus 19,99 Euro exakt 23,99 Euro.

Apple macht darauf aufmerksam, dass Entwickler ihren Apps jederzeit eine neue Preisstufe zuordnen können. So könnte ein Entwickler beispielsweise seine App, die aktuell mit Preisstufe 20 und 19,99 Euro ausgezeichnet ist, nach dem 05. Oktober in Preisstufe 17 wechseln. Diese kostet zukünftig 19,99 Euro. Inwiefern Entwickler allerdings von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, bleibt dahingestellt. Die neuen Preisstufen könnt ihr hier einsehen.

Übrigens: Die Preise im App Store werden nicht grundsätzlich immer erhöht. Im August letzten Jahres nahm Apple eine Preisanpassung im App Store vor, bei der die Preise gesenkt wurden.