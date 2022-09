Amazon nutzt den heutigen Mittwoch, um gleich vier neue Fire HD 8 Tablets anzukündigen. Bei den vier neuen Modellen handelt es sich um das Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro. Alle neuen Modelle können ab sofort vorbestellt werden.

Amazon kündigt Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro an

Amazon hat heute vier Modelle der neuen Fire HD 8 Tablet-Generation angekündigt. Dabei setzt der Hersteller unter anderem auf einen 30 Prozent schnelleren Prozessor sowie eine gesteigerte Akkulaufzeit.

Die neuen Fire HD 8 und Fire HD 8 Plus im Überblick:

Verbesserte Leistung – Ob Internetsurfen, Videostreaming oder beides gleichzeitig – der 30 % schnellere Hexa-Core-Prozessor gibt euch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt Bild-in-Bild-Videos mit Apps wie Prime Video nutzen oder die Split-Screen-Funktion verwenden, um eine E-Mail zu senden, während ihr an einem Zoom-Anruf teilnehmt, oder ein Rezept nachschlagt, während ihr eure Lieblingssendung seht

– Ob Internetsurfen, Videostreaming oder beides gleichzeitig – der 30 % schnellere Hexa-Core-Prozessor gibt euch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt Bild-in-Bild-Videos mit Apps wie Prime Video nutzen oder die Split-Screen-Funktion verwenden, um eine E-Mail zu senden, während ihr an einem Zoom-Anruf teilnehmt, oder ein Rezept nachschlagt, während ihr eure Lieblingssendung seht Schlank und robust – Das Fire HD 8 besitzt ein lebendiges 8-Zoll-HD-Display mit verstärktem Aluminium-Silikat-Glas und ist dünner, leichter und noch robuster als zuvor. In Falltests hat es sich als doppelt so widerstandsfähig wie das iPad mini (2021) erwiesen.

– Das Fire HD 8 besitzt ein lebendiges 8-Zoll-HD-Display mit verstärktem Aluminium-Silikat-Glas und ist dünner, leichter und noch robuster als zuvor. In Falltests hat es sich als doppelt so widerstandsfähig wie das iPad mini (2021) erwiesen. Akkulaufzeit für den ganzen Tag – Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit fürs Videostreaming, Internetsurfen oder Musikhören. Das Fire HD 8 lässt sich mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel und 5-Watt-Netzteil in 5 Stunden vollständig aufladen.

– Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit fürs Videostreaming, Internetsurfen oder Musikhören. Das Fire HD 8 lässt sich mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel und 5-Watt-Netzteil in 5 Stunden vollständig aufladen. Fesselnde Unterhaltung – Filme, Spiele und Webinhalte sehen in lebendigem HD fantastisch aus und klingen dank Dolby Atmos auch so. Mit Screen Mirroring projiziert ihr Videos, Browser, Apps, Fotos und mehr auf größere Bildschirme, die die Miracast-Technologie unterstützen. Dazu zählen ausgewählte Fernseher von Samsung, Sony, LG oder Philipps sowie kompatible Smart TVs mit integriertem Fire TV-Erlebnis.

– Filme, Spiele und Webinhalte sehen in lebendigem HD fantastisch aus und klingen dank Dolby Atmos auch so. Mit Screen Mirroring projiziert ihr Videos, Browser, Apps, Fotos und mehr auf größere Bildschirme, die die Miracast-Technologie unterstützen. Dazu zählen ausgewählte Fernseher von Samsung, Sony, LG oder Philipps sowie kompatible Smart TVs mit integriertem Fire TV-Erlebnis. Große Auswahl an Inhalten – Ihr genießt Millionen von Filmen, Fernsehserien, Songs, Büchern, Zeitschriften, Apps und Spielen. Inhalte von Diensten wie Prime Video, Netflix oder Disney+ können gestreamt oder nach dem Download angesehen werden.

– Ihr genießt Millionen von Filmen, Fernsehserien, Songs, Büchern, Zeitschriften, Apps und Spielen. Inhalte von Diensten wie Prime Video, Netflix oder Disney+ können gestreamt oder nach dem Download angesehen werden. Besser mit Prime – Prime-Mitglieder haben auf dem Fire HD 8 Zugriff auf Tausende beliebte Filme, TV-Serien und exklusive Amazon Originals mit Prime Video sowie Millionen Songs und Podcasts mit Amazon Music. Mit Amazon Photos erhalten Prime-Mitglieder kostenlosen, unbegrenzten Fotospeicher in voller Auflösung und 5 GB Videospeicher.

– Prime-Mitglieder haben auf dem Fire HD 8 Zugriff auf Tausende beliebte Filme, TV-Serien und exklusive Amazon Originals mit Prime Video sowie Millionen Songs und Podcasts mit Amazon Music. Mit Amazon Photos erhalten Prime-Mitglieder kostenlosen, unbegrenzten Fotospeicher in voller Auflösung und 5 GB Videospeicher. Viel Speicher – Ihr könnt zwischen 32 GB und 64 GB internem Speicher wählen, der mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. So könnt ihr eine Vielzahl von Büchern, Videos und Spielen herunterladen und genießen.

– Ihr könnt zwischen 32 GB und 64 GB internem Speicher wählen, der mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann. So könnt ihr eine Vielzahl von Büchern, Videos und Spielen herunterladen und genießen. Alexa immer verfügbar – Kundenkönnen Alexa bitten, einen Videoanruf zu tätigen, um mit Familie und Freundenin Kontakt zu bleiben, einen Song oder ein Audible-Hörbuch abzuspielen, ein Spiel zu spielen, den Lieblingsfilm zu starten, ihren Kalender zu prüfen und vieles mehr.

– Kundenkönnen Alexa bitten, einen Videoanruf zu tätigen, um mit Familie und Freundenin Kontakt zu bleiben, einen Song oder ein Audible-Hörbuch abzuspielen, ein Spiel zu spielen, den Lieblingsfilm zu starten, ihren Kalender zu prüfen und vieles mehr. Personalisierte Bildschirmgröße – Die neue Funktion vergrößert für Kundenmit geringer oder eingeschränkter Sehkraft alle Elemente auf dem Bildschirm. Sie kann auch verwendet werden, um die Elemente zu verkleinern und so mehr Platz auf dem Display zu schaffen.

– Die neue Funktion vergrößert für Kundenmit geringer oder eingeschränkter Sehkraft alle Elemente auf dem Bildschirm. Sie kann auch verwendet werden, um die Elemente zu verkleinern und so mehr Platz auf dem Display zu schaffen. Barrierefreiheit – Fire HD 8-Tablets bieten Funktionen wie VoiceView-Screenreader, Bildschirmvergrößerer, Untertitel, Schriftgröße, Text mit hohem Kontrast, Farbumkehr, Farbkorrektur oder Stereo zu Mono konvertieren. Für Kunden, die mit Alexa per Fingergesten statt Sprache interagieren möchten, ist jetzt die Tap-Steuerung verfügbar. Diese ist mit Switch Access Controllern kompatibel und bietet auch Text to Speech, sodass KundenSätze eintippen und laut aussprechen lassen können.

– Fire HD 8-Tablets bieten Funktionen wie VoiceView-Screenreader, Bildschirmvergrößerer, Untertitel, Schriftgröße, Text mit hohem Kontrast, Farbumkehr, Farbkorrektur oder Stereo zu Mono konvertieren. Für Kunden, die mit Alexa per Fingergesten statt Sprache interagieren möchten, ist jetzt die Tap-Steuerung verfügbar. Diese ist mit Switch Access Controllern kompatibel und bietet auch Text to Speech, sodass KundenSätze eintippen und laut aussprechen lassen können. Climate Pledge Friendly – Die Fire HD 8-Tablets tragen das Climate Pledge Friendly-Siegel und sind Teil der wachsenden Liste von Amazon-Geräten, die ihren CO2-Fußabdruck Jahr für Jahr reduzieren. Die Verpackung der Tablets besteht zu 95 % aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden.

Für nur 20 Euro mehr bietet das neue Fire HD 8 Plus zusätzlich:

Multitasking – Mit 3 GB RAM ermmöglicht das Fire HD 8 Plus ein noch reibungsloseres Multitasking-Erlebnis, egal ob Kundienihre To-Do-Listen checken, ein Buch lesen oder ihre Lieblingssendung ansehen.

– Mit 3 GB RAM ermmöglicht das Fire HD 8 Plus ein noch reibungsloseres Multitasking-Erlebnis, egal ob Kundienihre To-Do-Listen checken, ein Buch lesen oder ihre Lieblingssendung ansehen. Schnelleres Laden über USB-C – Das Fire HD 8 Plus lässt sich mit dem mitgelieferten 9-Watt-Netzteil in etwa 3 Stunden vollständig aufladen.

– Das Fire HD 8 Plus lässt sich mit dem mitgelieferten 9-Watt-Netzteil in etwa 3 Stunden vollständig aufladen. Kabelloses Laden – Das Fire HD 8 Plus ist auch mit Qi-zertifizierten kabellosen Ladegeräten kompatibel. Mit dem separat erhältlichen, kabellosen Ladedock können Kundendas Fire HD 8 Plus vom tragbaren Tablet in ein Smart-Display verwandeln, mit dem sie im Show-Modus freihändig mit Alexa interagieren können.

– Das Fire HD 8 Plus ist auch mit Qi-zertifizierten kabellosen Ladegeräten kompatibel. Mit dem separat erhältlichen, kabellosen Ladedock können Kundendas Fire HD 8 Plus vom tragbaren Tablet in ein Smart-Display verwandeln, mit dem sie im Show-Modus freihändig mit Alexa interagieren können. Schärfere Bilder – Mit der rückseitigen 5-MP-Kamera können Kunden lebendige Videos und Fotos aufnehmen.

Kids-Modelle

Das Fire HD 8 Kids ist für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren entwickelt, enthält ein Jahr Amazon Kids+ mit Zugriff auf Unterhaltungs- und Lerninhalte von Marken wie Disney, Barbie and Pumuckl. Mit einer kindgerechten Hülle und der 2-Jahre-Sorglos-Garantie ist das Tablet der ideale Begleiter für daheim und unterwegs.

Das neue Fire HD 8 Kids Pro wurde für Kinder im Schulalter entwickelt und wird ebenfalls zusammen mit einer kinderfreundlichen Hülle, der 2-Jahre-Sorglos-Garantie und einem Jahr Amazon Kids+ ausgeliefert. Die kindgerechte Medienbibliothek enthält unterhaltsame und pädagogisch wertvolle Inhalte von Marken wie Marvel, Star Wars und Klett Schulbuchverlag. Zusätzlich zu den Amazon Kids+-Inhalten bieten Fire Kids Pro-Tablets Zugang zu einem digitalen Shop, in dem Kinder Inhalte durchstöbern und ihre Eltern bitten können, ein neues eBook zu erwerben oder Apps wie Minecraft oder Zoom hinzuzufügen.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue Fire HD 8 kann ab heute ab 114,99 Euro in den Farben Schwarz (32 oder 64 GB interner Speicher) und Blau (32 GB) vorbestellt werden. Das Fire HD 8 Plus mit 32 GB oder 64 GB ist mit einer genoppten Oberfläche in Grau ab 134,99 Euro erhältlich.

Das Fire HD 8 Kids in Schwarz mit 32 GB internem Speicher kann ab heute für 159,99 Euro vorbestellt werden. Das Fire HD 8 Kids Pro in Schwarz mit 32 GB Speicher kostet ebenfalls 159,99 Euro.