Nachdem Apple am gestrigen Abend neue Vorabversionen für eingetragene Entwickler veröffentlicht hat, sind am heutigen Abend die Teilnehmer am Apple Beta Programm an der Reihe. Kurzum: Ab sofort stehen die Public Beta 2 zu iOS 16.1 und Public Beta 6 zu macOS Ventura als Download bereit. Darüberhinaus warten Weitere öffentliche Beta-Versionen auf euch.

Public Beta 2 zu iOS 16.1 und Public Beta 6 zu macOS Ventura sind da

Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die Freigabe des ersten großen Updates zu iOS 16 zu. Eine Woche nach der Public Beta 1 sowie einen Tag nach der Beta 2 steht ab sofort die Public Beta 2 als Download bereit. Diese entspricht der gestern erschienene Beta 2.

Die größten Neuerungen, die iOS 16.1 mit sich bringen wird, haben wir hier für euch hinterlegt. Mit der Beta 2 bzw. Public Beta 2 nimmt Apple kleine Anpassungen und Optimierungen vor. Neben der Public Beta 2 für iOS 16.1 steht diese übrigens auch für watchOS 9.1 bereit.

Bei macOS Ventura und iPadOS 16 bzw. 16.1 verhält es sich etwas anders. Während das iPhone bereits sein großes Update in Form von iOS 16 erhalten hat, stehen die großen Updates für den Mac und das iPad noch aus. Ab sofort können auch neue Public Betas zu macOS Ventura und iPadOS 16.1 geladen werden. Sowohl macOS Ventura als auch iPadOS 16.1 stellen große Updates mit zahlreiche neuen Funktionen dar. Aktuellen rechnen wir mit der jeweiligen Freigabe Mitte bis Ende Oktober. Die Neuerungen für iPadOS 16 könnt ihr hier, für macOS Ventura dort nachlesen.