Das nennen wir mal eine faustdicke Überraschung. Bevor FIFA 23 in der kommenden Woche erschienen wird, hat Electronics Arts soeben bekannt gegeben, dass der AFC Richmond in EA SPORTS FIFA 23 dabei sein.

EA SPORTS präsentiert Ted Lasso und den AFC Richmond in FIFA 23

Bei Ted Lasso handelt es sich um eine beliebte Apple Original Serie, die auf Apple TV+ zu sehen ist. Und genau diese Serie bzw. der Verein AFC Richmond, um den es sich in der Serie dreht, wir Bestandteil von EA SPORTS FIFA 23 sein.

Fans können ihren authentischen Lieblingsverein in mehreren Spielmodi einsetzen, darunter Karrieremodus, Anstoßmodus, Online-Freundschaftsspiele und Online-Saisons. In FIFA Ultimate Team (FUT) und Pro Clubs können (wo zutreffend) diverse AFC-Richmond-Items freigeschaltet werden, darunter Trikots, Choreos, Manager-Items und weitere Inhalte.

Jason Sudeikis‘ populäre Figur Ted Lasso ist im Karrieremodus als wählbarer AFC-Richmond-Manager verfügbar. Fans können mit ihrem schnauzbärtigen Lieblingscoach seinen Verein oder jedes andere Team ihrer Wahl trainieren. Außerdem könnt ihr auch euren eigenen Manager erstellen oder einen lizenzierten Manager aus der realen Welt wählen, um den AFC Richmond zu übernehmen, oder einen Spieler erstellen und der Mannschaft des AFC Richmond in einer Liga ihrer Wahl beitreten.

„Es macht mich sehr glücklich und unheimlich dankbar, wie viele ganz besondere Momente ich in meiner Karriere schon erleben durfte. Und das ist definitiv einer der schönsten Momente“, sagte Emmy-Preisträger Jason Sudeikis. „Die Jungs und ich sind langjährige EA SPORTS FIFA-Fans und mit der Einbindung von Ted Lasso und des gesamten AFC-Richmond-Teams in die neueste Version des Spiels wird für uns alle wirklich ein Traum wahr. Unsere Schauspieler und unsere Crew arbeiten enorm hart an der Show und es ehrt uns, dass wir so viele Fans haben. Wir freuen uns darauf, unseren Fans die Gelegenheit zu geben, mit ihren Lieblingsfiguren vom AFC Richmond oder auch gegen sie zu spielen.“

Im Anstoßmodus, in den Online-Freundschaftsspielen und in den Online-Saisons können Spieler:innen auch innerhalb der „Rest der Welt“-Liga mit dem AFC Richmond antreten und Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya und Dani Rojas im Kader der Greyhounds erleben. Das legendäre Heimstadion des AFC Richmond, die Nelson Road, ist ebenfalls in FIFA 23 vertreten.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022.