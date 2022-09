Mit dem Verkaufsstart einer neuen iPhone-Generation gehen oftmals zahlreiche Test einher. So werden beispielsweise die Prozessorleistung und die Mobilfunkgeschwindigkeit gemessen. Darüberhinaus lassen es sich verschiedene YouTuber nicht nehmen, die Haltbarkeit der Displays und Geräte zu testen. Eine wissenschaftliche Basis haben solche Haltbarkeitstests natürlich nicht, zumindest geben sie einen kleinen Anhalt, wie Widerstandsfähig ein bestimmtes Gerät ist.

iPhone 14: Videos zeigen Härte-Tests des Displays

Unter anderem hat sich in diesem Jahr wieder YouTuber JerryRigEverything das neue iPhone 14 geschnappt und seinen jährlichen Kratztest anhand der Mohs-Härteskala durchgeführt. Bei der Härtestufe 6 traten schwache Kratzer auf. Mit einem Level 7 Werkzeug traten deutlich Kratzer auf. Dies entspricht den Ergebnissen, die auch beim iPhone 12 und iPhone 13 beobachtet wurde. Apple verwendet beim aktuellen iPhone das gleiche Ceramic Schild wie bei den Vorgängermodellen.

In den weiteren eingebunden Videos wird das iPhone 14 unter anderem mit Messern, Schrauber, und weiteren Werkzeugen malträtiert. Wie eingangs erwähnt, ist es schwierig, nützliche Informationen aus diesen Tests zu gewinnen. Es ist durchaus beeindrucken, wieviel die Geräte aushalten. So kommt es beim Herabfallen einen Gerätes in erster Linie darauf an, wie es auf dem Boden aufschlägt. Während ein Sturz keinen Schaden verursacht, kann ein iPhone beim nächsten Fall so unglücklich auf dem Boden aufkommen, dass beispielsweise das Glas beschädigt wird.

