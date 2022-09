Die Deutsche Telekom hat angekündigt, dass das Unternehmen ab dem 05. Oktober mit „MegaStream“ einen neuen MagentaTV Tarif anbietet wird. Für 26 Euro im Monat erhält man Zugriff auf die Inhalte von Disney+, Netflix und RTL+. Darüberhinaus sind noch verschiedene weitere Leistungen inklusive.

MegaStream bündelt Streaming-Angebote

Habt ihr Disney+, Netflix und RTL+ abonniert? Oder denkt über ein Abonnement nach? Ab dem 5. Oktober bietet die telekom den neuen MagentaTV Tarif „MegaStream“ an. Dieser umfasst alle drei Streaming-Anbieter. Ebenso inklusive sind über 100 TV-Sender in HD, den Zugriff auf die Megathek (MagentaTV Mediathek), 50 Stunden Cloud-Speicher sowie die Restartfunktion, Replay und Timeshift. Das neue Angebot könnt ihr auf fünf Geräten nutzen und sogar an drei Geräten gleichzeitig.

Für MagentaTV Neukundinnen und Kunden mit Internet und Festnetz, bietet die Telekom folgendes Angebot an: Für die Monate 1 bis 6 ist MegaStream kostenlos, für die Monate 7 bis 12 fallen 21 Euro monatlich an. Ab dem 13. Monat wird der reguläre Preis von 26 Euro monatlich in Rechnung gestellt.

Wer MagentaTV nutzen will, benötigt keinen Breitbandanschluss der Telekom und kann für nur 5 Euro mit dem Angebot MagentaTV Basic einsteigen. Zusätzliche An-gebot wie MagentaTV Smart, MagentaTV Entertain und MagentaTV Netflix runden das Angebot ab.