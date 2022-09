Anfang dieses Monats hatte Apple im Rahmen der „Far Out“-Keynote verschiedene Neuerungen vorgestellt und kurz danach die Vorbestellmöglichkeit eröffnet. Nach und nach feiern die einzelnen Produkte ihren Verkaufsstart. Heute sind die Apple Watch Ultra sowie die AirPods Pro 2 an der Reihe.

Heute Verkaufsstart: Apple Watch Ultra und AirPods Pro 2

Mit der Apple Watch Ultra und den AirPods Pro 2 hat Apple nun fast alle Produkte in den Handel gebracht, die am 07. September angekündigt wird. Lediglich das iPhone 14 Plus folgt noch Anfang Oktober. Zurück zu den Neuheiten. Apple Watch Ultra und AirPods Pro 2 werden heute an Frühbesteller ausgeliefert und gleichzeitig landen die Geräte vor Ort in den Stores.

Apple setzt bei der Apple Watch Ultra auf ein neues Design und eine Vielzahl neuer Funktionen, die für Ausdauer, Erkundungen und Abenteuer entwickelt worden sind. Dabei kommen unter anderem ein 49 mm großes Titangehäuse und flaches Saphirglas, ein anpassbarer Action Button, eine längere Akkulaufzeit, präzise Dual-Frequenz GPS, ein Tiefenmesser, ein Temperatursensor und vieles mehr zum Einsatz.

Die Apple Watch Ultra führt zudem drei neue Armbänder ein – Trail Loop, Alpine Loop und Ocean Armband – mit einzigartigen Designmerkmalen, die einen sicheren und bequemen Sitz für jedes Abenteuer bieten. Die Apple Watch ist für 999 Euro erhältlich.

Apple Watch Ultra GPS + Cellular, 49 mm Titangehäuse, Alpine Loop Orange - Medium Spezielle Features, Sensoren und drei neue Armbänder, die für Abenteuer, Erkundung und...

49 mm Gehäuse aus Titan in Raumfahrt-Qualität für die perfekte Balance aus Gewicht,...

Bei den AirPods Pro (2. Generation) setzt Apple auf den neuen H2-Chip. Dieser sorgt für eine deutliche Verbesserungen der Aktiven Geräuschunterdrückung und des Transparenzmodus und ermöglichet es auf beeindruckende Weise, 3D Audio noch immersiver zu erleben. Mit der TrueDepth Kamera im iPhone kann man ein personalisiertes 3D Audio Profil für ein individuell abgestimmtes Hörerlebnis erstellen. Eine Touch Bedienung am Schaft, längere Akkulaufzeit und ein neues Ladecase runden die Neuerungen ab. Die neuen AirPods Pro sind für 299 Euro erhältlich.