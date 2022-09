Wir starten in das verhältnismäßig ruhige Wochenende und blicken am heutigen Samstag auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Anker iPhone Ladekabel,Powerline III Lightning Kabel 90 cm lang, extrem strapazierfähig,... ABSOLUT STRAPAZIERFÄHIG: Mit seiner erstklassigen Ausdauer von über 25. 000 Biegungen und...

SO SCHLANK WIE NOCH NIE: Dank der verbesserten Innenstruktur sind unsere neuesten PowerLine...

Angebot Anker PowerLine+ II USB-C auf USB-C Kabel 180cm 60W USB-IF zertifiziert, Schnellladeleistung für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 50 Millionen glücklichen Fans an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Einfach mit einem USB-C Power Delivery Netzteil verbinden und deine USB-C-Geräte...

Angebot Anker PowerLine II USB C auf Lightning Kabel,300cm lang, MFi-Zertifiziert, für iPhone 13/13... POWER DELIVERY: Unterstützt blitzschnelles Laden für iPhone 13, 13 Pro, 12, 12 mini, 12 Pro, 12...

ENORME KRAFT: Von innen und außen durch hochwertige Materialien verstärkt für eine Robustheit...

Oral-B iO 8 Doppelpack Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit revolutionärer... Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und...

100% gesünderes Zahnfleisch in 1 Woche dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von Oral-B und...

Angebot Soundcore Life A2 NC Multi-Modus Geräuschunterdrückung Wireless Earbuds, Kabellose ANC Bluetooth... AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv 90% aller Störgeräusche von außen - ideal für...

FANTASTISCHES KLANGPROFIL: Unsere exklusive BassUpTM Technologie mit 11mm Biokomposit-Audiotreibern...

Angebot Soundcore Life Q20+ Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschisolierung, 40h Akkuleistung, Hi-Res... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations. Geliebt von über 20 Millionen Fans weltweit.

HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...

Angebot Soundcore Life P2 True-Wireless Kabellose Earbuds, Klarer Sound, USB-C, 40 Std. Akku, IPX7... SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations. Geliebt von über 20 Millionen Fans weltweit.

NON-STOP MUSIK: Genieße 7 Stunden kabellose Wiedergabezeit oder sogar 40 Stunden Spielzeit mit der...

Angebot Soundcore Life Note 3S True Wireless Kabellose Earbuds, Starkes Klangprofil, 4 Mikrofone für... BASS, DER BEWEGT: Mit 13,4mm-Audiotreibern und BassUp-Technologie bieten die kabellosen Life Note...

VERBESSERTE ANRUFQUALITÄT: Life Note 3S True Wireless Ohrhörer verfügen über vier integrierte...

Angebot Belkin magnetische drahtlose Powerbank 2,5 K (portables Ladegerät, kompatibel mit MagSafe, für... Kompatibel mit MagSafe für mühelose Ausrichtung und effizientes Laden für iPhone 13, iPhone 13...

Nutzen Sie Ihr Smartphone während des Ladens, ohne die Kamera zu blockieren. Nur zur Verwendung mit...

Angebot Belkin drahtloses 3-in-1 Ladegerät (kabellose 7,5-W-Ladestation für iPhone, Apple Watch und... Vorzüge von Belkin: Die Nummer 1 der Dritthersteller für drahtloses Ladezubehör*

Komplettlösung zum Laden für iPhone + Apple Watch + AirPods; drahtloses Laden aller drei Geräte...

Angebot Secure Holder with Carabiner for Airtag - Green Ein Schnappverschluss sorgt für sicheren Halt Ihres AirTags im Secure Holder und an Ihren...

Der Karabinerhaken lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Anker 325 Powerbank, 20000mAh externer Akku PowerIQ Technologie USB-C Port, enorme Energiedichte,... ENORME KAPAZITÄT: Die massive Kraft von 20.000 mAh schenkt deinem iPhone XS über 5 Ladungen,...

BLITZSCHNELL LADEN: Ankers hauseigene PowerIQ Technologie in Kombination mit starker VoltageBoost...

Angebot Anker 24W 2-Port USB Ladegerät mit PowerIQ Technologie für iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Nexus,... HÖHERE LADEGESCHWINDIGKEIT: Exklusiv bei Anker liefern PowerIQ und VoltageBoost in Kombination die...

EXTRA KRAFTVOLL: Mit dem führenden Höchstwert von 24W durch 2 Ports ermöglicht dieses Ladegerät...

Angebot Schlüsselfinder Key Finder,ATUVOS Bluetooth Tracker und Gegenstandsfinder für Schlüssel,... 【Wo ist?】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit integriertem...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】 Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...

Angebot Anker 511 Charger (Nano Pro) 20W PIQ 3.0 Ladegerät, USB-C Netzteil, kompatibel mit iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker Nano Pro ist mit seinen 20W...

NEED FOR SPEED: Verlasse dich auf eine dreifache Ladeenergie (im Vergleich zum Standard 5W-Netzteil)...

Angebot Anker USB C Ladegerät PowerPort III Mini 30W Power IQ 3.0 kompaktes Power Delivery Typ-C Ladegerät... HIGH-SPEED UNIVERSELL: Von iPhone über Samsung bis hin zu USB-C-Laptops und mehr. Ankers...

EINER FÜR ALLE: Kompatibel mit all deinen USB-Geräten! Verlasse dich auf 30W Leistung mit PowerIQ...

Angebot Oral-B iO Series 7 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, Doppelpack mit 2 Aufsteckbürsten, 5... Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und...

100 Prozent gesünderes Zahnfleisch in 1 Woche dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von...

Angebot Fire TV Stick 4K, Zertifiziert und generalüberholt, mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit... Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Angebot Secure Holder with Carabiner for Airtag - Black Ein Schnappverschluss sorgt für sicheren Halt Ihres AirTags im Secure Holder und an Ihren...

Der Karabinerhaken lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Fire TV Stick, Zertifiziert und generalüberholt | Mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit... Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Serien per...

Angebot Refoss Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit,WLAN Steckdose 4er pack Alexa Smart Plug... Effiziente Sprachsteuerung: Die Smart WLAN Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit,Alexa,Google...

Bequeme Fernbedienung: Die Smart Steckdose unterstützt Apple HomeKit kann Ihre haushaltsgeräte mit...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Smart Elektrische Thermostat, Fußbodenheizung WLAN Raumthermostat kompatibel mit HomeKit, Alexa und... Nicht Benötigt Hub: Die Heizung einfach per App, Sprachbefehl oder automatisch nach Zeitfenstern...

Kompatibilität mit Apple HomeKit. Meross Smart Home Thermostat unterstützt Sprachsteuerung von...

Angebot WNIPH Geflochtenes Solo Loop Armband Compatible with Apple Watch 49mm 45mm 44mm 42mm 41mm 40mm... Kompatible Modelle--WNIPH Apple Watch Geflochtene Solo Loop armdand kompatibel mit Apple Watch...

Material--Die Apple Watch Braided Solo Loop dehnbar und verstellbar. Das starke, super dehnbare,...

Secure Holder with Carabiner for Airtag - Red Ein Schnappverschluss sorgt für sicheren Halt Ihres AirTags im Secure Holder und an Ihren...

Der Karabinerhaken lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Angebot Roborock S7 Pro Ultra 5100Pa Staubsauger Roboter mit... [Reinigen ohne Hände] Der Roborock S7 Pro Ultra Saugroboter ist ein riesiges Upgrade gegenüber dem...

[Selbstentleerung & Selbstbefüllung] Die Entleerungsstation ist mit der neusten Entleerungsmethode...

Angebot Oral-B iO 9 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush mit revolutionärer Magnet-Technologie &... Von Stiftung Warentest mit GUT (2,2) getestet (Ausgabe 12/2021)

Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und...

Angebot Mastten 8 Stück Sport Armbänder kompatibel mit Apple Watch Armband 38mm 40mm 41mm für Damen... Schnelle und einfache DIY-Installation: Diese Apple Watch armbänder sind in 8 brillanten,...

Kompatibles Modell: Silikon armbänder sind kompatibel mit Apple Watch Series 8/7 41mm / Apple Watch...

Angebot iPhone Schnellladegerät,25W USB C Ladegerät mit iPhone Ladekabel 2M Original,Type C... 【25W USB C-Wandladegerät】: Das 25-W-Schnellladegerät ist mit einem USB-Typ-C-Anschluss...

【2M Lightning USB C Kabel】: Im Lieferumfang ist ein 6,6 Fuß USB C auf Lightning Kabel...

Angebot Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,... Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

Angebot USB C Dockingstation, dreifacher Monitoradapter, 8 in 1 USB C Hub mit zwei HDMI Display Ports und... Multi Monitor Adapter: Adapter auf Dual HDMI 4K (59HZ & 29HZ), 59HZ DP, 1080P VGA, 100W PD, 3 * USB...

4K Dual HDMI USB C Dockingstation: Der USB C auf Dual HDMI Monitoradapter kann Ihren Bildschirm mit...

Angebot Echo Show 8, Zertifiziert und generalüberholt, Anthrazit Stoff – Smart Display mit 8 Zoll großem... Alexa zeigt Ihnen mehr – Mit dem 8 Zoll großen HD-Display und Stereosound kann Alexa Ihnen...

Lassen Sie sich unterhalten – Bitten Sie Alexa, Fernsehserien, Filme oder die Nachrichten...

Angebot Soundcore by Anker, Soundcore Sport X10 Bluetooth 5.2 Kopfhörer für Sport, Drehbare Ohrbügel,... ULTIMATIVER KOMFORT: Drehe die um 210° drehbaren Ohrbügel, bis du die perfekte Position für dich...

KONZIPIERT FÜR BEWEGUNG: Sport X10 Workout-Ohrhörer haben ein vollständig wasserdichtes,...

Angebot Higgs Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm für Damen/Herren, Dual... Kompatibel Modell: Higgs Ersatzband ist speziell entworfen und kompatibel mit Apple Watch Armband 8...

Einfache Einstellung: Mit dem dual magnetischen Saugdesign kann das Armband kompatibel für Apple...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.