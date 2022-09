Mit der Präsentation des iPhone 14 Lineup, neuer Apple Watch Modelle und den AirPods Pro 2 hatte Apple Anfang September den heißen Herbst eingeläutet. Geht es nach der Gerüchteküche, folgt im Oktober eine weitere Veranstaltung, auf der die nächsten Produktneuheiten gezeigt werden, darunter neue iPads und das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Laut Bloombergs Mark Gurman könnte sich Apple jedoch dazu entschließen, die verbleibenden Produkte für das Jahr 2022, über Pressemitteilungen statt über ein digitales Event anzukündigen.

Wird es ein Apple Oktober-Event geben?

In seinem aktuellen „Power On“ Newsletter erklärt Mark Gurman, dass Apple die verbleibenden Produkte des Jahres 2022 wahrscheinlich über Pressemitteilungen und Briefings mit ausgewählten Pressevertretern vorstellen wird. Das bisher nicht angekündigte Event im Oktober würde somit ins Wasser fallen.

Für den Rest des Jahres 2022 hat Apple voraussichtlich drei Dinge auf dem Plan: ein 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro mit M2 Chip, einen aktualisierten Mac mini mit M2 Chip und dem bereits angekündigten M2 Pro Chip sowie aktualisierte 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modelle.

Falls Apple tatsächlich auf ein weiteres Event in diesem Jahr verzichtet, liegt es womöglich daran, dass die neuen Produkte keine so bemerkenswerten Upgrades darstellen – zumindest wenn man sie mit der neuen iPhone-Generation oder der komplett neuen Apple Watch Ultra vergleicht. So schreibt Gurman: