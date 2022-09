Die zweite Generation der AirPods Pro bietet unter anderem eine neue Touch-Steuerung, mit der die Lautstärke schnell geändert werden kann. Wie MacRumors berichtet, kann mit der aktuellen iOS 16.1 Beta nun diese Funktion deaktiviert werden.

AirPods Pro 2 Touch-Steuerung deaktivieren

Die zweite Generation der AirPods Pro sind von ihrem Vorgänger optisch nicht leicht zu unterscheiden. Allerdings steckt wie so oft die Neuerung unter der Haube oder wie in diesem Fall in dem kleinen Schaft der Ohrhörer. So kann man dank der neuen Touch-Steuerung auf den AirPods Pro durch ein einfaches Streichen nach oben oder unten über den Schaft schnell die Lautstärke regulieren.

Die neue Funktion muss nicht jedem Nutzer gefallen, und deswegen gibt Apple mit der aktuellen iOS 16.1 Beta die Möglichkeit, die Touch-Steuerung zu deaktivieren. In der Beta-Version gibt es hierfür einen neuen Schalter in den Einstellungen der Bedienungshilfen für die AirPods Pro der zweiten Generation. Unter iOS 16.0.2, der aktuellen öffentlichen Version von iOS 16, können Nutzer die Touch-Steuerung für die Lautstärke nicht deaktivieren.

iOS 16.1 ist für Entwickler und Mitglieder des öffentlichen Beta-Programms von Apple verfügbar. Für alle Nutzer wird eine Veröffentlichung von iOS 16.1 für Oktober erwartet. Neben der neuen Funktion für die AirPods Pro wird iOS 16.1 auch Änderungen an der Akku-Anzeige und mehr enthalten.