Anfang dieses Monats kündigte Apple an, dass das kommende Update auf iOS 16.1 eine neue Funktion namens Live Aktivitäten freischalten wird. Mit dieser erhalten iPhone-Nutzer Echtzeit-Informationen zu Sportereignissen, Essens-Bestellungen etc. pp. direkt auf dem Sperrbildschirm. Auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max werden die Live Aktivitäten auch direkt in die Dynamic Island integriert.

iPhone 14 Pro: Live-Sport-Ergebnisse unter iOS 16.1 auch in der Dynamic Island

Bei unserem iPhone 14 Pro Max Test sind wir bereits auf den neuen Sperrbildschirm und die kommenden Live Aktivitäten eingegangen. Ohne die neue Funktion bereits gestattet zu haben, können wir uns gut vorstellen, dass Live Aktivitäten das Erlebnis mit dem iPhone noch einmal spürbar verbessern.

So kann die Dynamic Island zukünftig beispielsweise das Ergebnis in Echtzeit anzeigen. Tippt man auf die Dynamic Island und hält gedrückt, so vergrößert sich diese und hält weitere Informationen (u.a. die Spielzeit, und Torschützen) bereit.

Ist ein iPhone 14 Pro gesperrt, so werden die Ergebnisse in einem Widget auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Auf allen anderen Geräten ohne Dynamic Island werden die Live Aktivitäten ausschließlich im Widget auf dem Sperrbildschirm dargestellt.

Um die Funktion testen zu können, können z.B. Anwender, die bereits die iOS 16.1 Beta verwenden, die Apple TV App öffnen und dort einem unterstützen Sportereignis folgen. Zum Start ist die Funktion laut Apple für MLB-Spiele für Benutzer in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Japan und Südkorea sowie für NBA- und Premier League-Spiele für Nutzer in den USA und Kanada verfügbar. Die Funktion wird wahrscheinlich in Zukunft auf andere Sportligen ausgeweitet.

Vor Kurzem hat Apple die Beta-Phase zu iOS 16.1 eröffnet, aktuell sind wir bei der Beta 2. Mit der finalen Freigabe rechnen wir Mitte bis Ende Oktober.