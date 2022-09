Ende letzter Woche bestätigen Apple und die National Football League (NFL), dass beide Parteien eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen sind, und dass Apple Music die Super Bowl Halbzeit Show der kommenden Jahre präsentiert. Nun wird bekannt, dass Rihanna im kommenden Jahr auftreten wird.

Kaum wurde die Kooperation zwischen Apple Music und der NFL bekannt, gab es auch direkt Spekulationen, wer beim Super Bowl LVII am Sonntag, den 12. Februar 2023 in Glendale, AZ, im Rahmen der Halbzeit Show auftreten wird.

Nachdem es zunächst Gerüchte zu Taylor Swift gab, wurde nun Rihanna offiziell bestätigt. So haben es Apple Music, die NFL und die Künstlerin selbst auf verschiedenen Social Media Kanälen bekannt gegeben. Das begleitende Foto zeigt einen Football, der von Rihanna gehalten wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unbekannt, ob Rihanna alleine auftreten wird, oder ob auch andere Künstler zu sehen sein werden. Es ist denkbar, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Künstler bestätigt werden.

IT’S ON.@rihanna will take the stage for the first ever Apple Music Super Bowl Halftime Show on 2.12.23. #SBLVII @NFL @NFLonFOX @RocNation pic.twitter.com/Kz1YY19zAA

— Apple Music (@AppleMusic) September 25, 2022