Apple hat einen neuen Beitrag im hauseigenen Newsroom veröffentlicht, um das iPad Pro als ideales Werkzeug für die Ausgrabungsstätte in Pompeji zu bewerben. Neben den Werkzeugen, die Archäologen seit Jahrhunderten benutzen — Kellen, Eimer, Bürsten und Spitzhacken — gibt es einen neuen Ausrüstungsgegenstand: das iPad Pro.

Wenige Wochen bevor Apple vermutlich im Laufe des Oktobers ein neues iPad Pro ankündigen wird, zeigt der Herstellers aus Cupertino ein weiteres Anwendungsgebiet, wie das iPad Pro produktiv und professionell eingesetzt werden kann. Genau genommen, kommt das iPad Pro in der Ausgrabungsstätte von Pompeji zum Einsatz.

In dem Beitrag heißt es unter anderem

In diesem Sommer hat Dr. Emmerson, deren Arbeit sich auf antike römische Gemeinschaften konzentriert, die weitgehend von der Forschung ausgeschlossen waren, wie beispielsweise Frauen, Arme und Versklavte, iPad Pro in den Mittelpunkt des Arbeitsablaufs ihres Teams gestellt. Sie ist davon überzeugt, dass dank iPad Pro mit Funktionen wie der verbesserten Verarbeitungsgeschwindigkeit und Batterielaufzeit, dem LiDAR Scanner und der Vielseitigkeit des Apple Pencil das Fachgebiet abermals eine neue Gestalt annehmen wird.

[…]

Während Dr. Rogers und sein Grabungsteam weiter in der Küchengrube graben, die am Vortag so viele Überraschungen zu Tage gefördert hat, ist das einzige Gerät zur Erfassung, das er in der Hand hält, ein iPad Pro mit Apple Pencil.