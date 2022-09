Congstar hält gute Nachrichten für Prepaid Neu- und Bestandskunden bereit. Das Kölner Unternehmen hat bekannt gegeben, dass die Prepaid-Pakete deutlich attraktiver werden. In allen Tarifen erhalten Kunden mehr inkludiertes Datenvolumen, der Preis ändert sich nicht.

Congstar wertet Prepaid-Pakete auf

Die Congstar Prepaid-Pakete bieten ab sofort in allen Tarifen mehr inkludiertes Datenvolumen zum gleichen Preis wie bisher. Bestandskunden können kostenlos in das neue Portfolio wechseln. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung, die das Kölner Unternehmen zu vermelden hat. Neu ist auch, das für Neukunden online und auch für Bestandskunden buchbare Prepaid-Paket Allnet XL, das für 20 Euro je 4 Wochen 10 GB Datenvolumen mit LTE 25 sowie eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze bietet. Darüber hinaus umfassen auch die Prepaid-Pakete congstar Prepaid Allnet M und Prepaid Allnet L neben mehr Datenvolumen jetzt eine SMS-Flat.

Das neue congstar Prepaid-Portfolio auf einen Blick

congstar Prepaid Paket Allnet XL (nur online)

10 GB Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Allnet Telefonie – und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 20,00 Euro / 4 Wochen, einmaliger Bereitstellungspreis 9,99 Euro

Inkl. 5,00 Euro Start- und 15,00 Euro Zusatzguthaben (für Neukunden)

congstar Prepaid Paket Allnet L (online und im Handel)

6 GB (statt bisher 5 GB) Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Allnet Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 15,00 Euro / 4 Wochen, einmaliger Bereitstellungspreis 9,99 Euro

Inkl. 5,00 Euro Start- und 10,00 Euro Zusatzguthaben (für Neukunden)

congstar Prepaid Paket Allnet M (online und im Handel)

4 GB (statt bisher 3 GB) Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Allnet Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Kosten: 10,00 Euro / 4 Wochen, einmaliger Bereitstellungspreis 9,99 Euro

Inkl. 5,00 Euro Start- und 5,00 Euro Zusatzguthaben (für Neukunden)

congstar Prepaid Paket Basic S (online und im Handel)

750 MB (statt bisher 500 MB) Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

100 Minuten in alle dt. Netze

9 Cent/SMS in alle dt. Netze

Kosten: 5,00 Euro / 4 Wochen, einmaliger Bereitstellungspreis 9,99 Euro

Inkl. 5,00 Euro Start- und 2,50 Euro Zusatzguthaben (für Neukunden)

congstar Prepaid Halbjahres-Paket (online und im Handel)