Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 3 zu iOS 16.1 sowie die Beta 4 zu iPadOS 16.1 zum Download bereit gestellt. Damit steht für registrierte Entwickler eine weitere Vorabversion bereit und wir bewegen uns mit großen Schritten auf die finale Version zu.

Apple veröffentlicht iOS 16.1 Beta 3 & iPadOS 16.1 Beta 4

In diesem Jahr läuft die Freigabe der großen iPhone- und iPad-Updates ein wenig anders als in den Jahren zuvor. Wir bringen euch kurz und knapp auf Ballhöhe. iOS 16.0 wurde bereits vor wenigen Wochen für das iPhone veröffentlicht. iPadOS 16 wurde für Oktober angekündigt und wird in Form von iPadOS 16.1 erscheinen. Parallel dazu wird Apple iOS 16.1 freigeben.

Genau wie iOS 16 wird auch iPadOS 16 ein großes Update darstellen. Apple spricht unter anderem von einem komplett neuen Multitasking-Erlebnis mit Stage Manager und umfassender Unterstützung für externe Displays, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über Nachrichten, umfangreiche Updates für Mail und Safari, geteilte iCloud Fotomediathek, neue Profi-Features wie Reference Mode und Display Zoom und mehr.

Mit dem Update auf iOS 16.1 wird Apple nicht nur verschiedene Fehler beseitigen und die Leistung des Systems optimieren, es werden auch mehrere neue Funktionen an Bord sein. So optimeirt Apple die Individualisierung des Sperrbildschirms / Homescreens, legt den Grundstein für Matter, führt Clean Energy Charging und Live Aktivitäten ein, überarbeitet die Benutzeroberfläche für Bildschirmfotos, führt die Akkuanzeige in Prozent für weitere Geräte in der Statusleiste ein, überarbeitete den Stage Manager und ermöglicht das Löschen der Wallet-App. Darüberhinaus gibt es Verbesserungen bei der Akku-Anzeige.

Ein paar wenige Wochen werden wir uns noch gedulden müssen, bis Apple die finale Version von iOS 16.1 und iPadOS 16.1 freigeben wird. Aktuell rechnen wir Mitte bis Ende Oktober damit. Zuvor dürfte es noch die Apple Oktober-Keynote geben.

Update 19:21 Uhr: Auch die Beta 9 zu macOS Ventura sowie die Beta 3 zu tvOS 16.1 und watchOS 9.1 stehen ebenfalls als Download für eingetragene Entwickler bereit.