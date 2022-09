iOS 16.1 ist derzeit in der Beta-Testphase verfügbar und bietet Unterstützung für die Live-Aktivitäten-API, mit der Entwickler Echtzeit-Benachrichtigungen zum Sperrbildschirm und der Dynamic Island hinzufügen können. Da iOS 16.1 kurz vor der Veröffentlichung steht, hat Apple nun seine Human Interface Guidelines veröffentlicht, die optimale Vorgehensweisen für Entwickler bei der Implementierung von Live-Aktivitäten in ihre Apps beschreiben. Dabei geht Apple auch auf die Implementierung in der Dynamic Island des iPhone 14 Pro ein.

Guidelines für Live-Aktivitäten

Live-Aktivitäten werden auf dem iPhone unten auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max können die Live-Aktivitäten auch in der Dynamic Island angezeigt werden. In den neu veröffentlichten Guidelines skizziert Apple die optimalen Vorgehensweisen für Entwickler, die Live-Aktivitäten einsetzen möchten.

Folge Richtlinien nennt Apple:

Bieten Sie eine Live-Aktivität für Aufgaben und Live-Events an, die einen definierten Anfang und ein definiertes Ende haben.

Präsentieren Sie nur die wichtigsten Inhalte.

Aktualisieren Sie eine Live-Aktivität nur, wenn neue Inhalte verfügbar sind, und benachrichtigen Sie die Benutzer nur, wenn es wichtig ist, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Vermeiden Sie die Anzeige sensibler Informationen in einer Live-Aktivität.

Vermeiden Sie es, eine Live-Aktivität zur Anzeige von Werbeaktionen zu verwenden.

Geben Sie den Nutzern die Kontrolle über den Beginn und das Ende von Live-Aktivitäten.

Stellen Sie sicher, dass Ihre App durch Antippen der Live-Aktivität an der richtigen Stelle geöffnet wird.

Ziehen Sie in Erwägung, Ihre Live-Aktivität nach deren Ende vom Sperrbildschirm zu entfernen.

Apple gibt Entwicklern auch einige allgemeinere Richtlinien, wie sie „nützliche“ Live-Aktivitäten für ihre Anwendungen gestalten können:

Sorgen Sie für einheitliche Informationen und ein einheitliches Design der kompakten Präsentationen in der Dynamic Island.

Erstellen Sie konsistente Layouts zwischen kompakten und erweiterten Präsentationen.

Erwägen Sie die Verwendung eines einheitlichen Designs sowohl für den Sperrbildschirm als auch für die erweiterten Präsentationen.

Passen Sie sich an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Live-Aktivitätspräsentationen an.

Überlegen Sie sorgfältig, bevor Sie eine benutzerdefinierte Hintergrundfarbe und Deckkraft auf dem Sperrbildschirm verwenden.

Stimmen Sie den Eckenradius Ihres Inhalts auf den Eckenradius der Live-Aktivität ab.

Verwenden Sie im Allgemeinen Standardränder, um die Lesbarkeit Ihrer Inhalte zu gewährleisten.

Wählen Sie Farben, die auf einem personalisierten Sperrbildschirm gut funktionieren.

Unterstützen Sie den „Dark Mode“ und „Always On“.

Verwenden Sie Animationen sparsam und nur, um auf Aktualisierungen von Inhalten aufmerksam zu machen.

Zudem erklärt Apple, dass es drei verschiedene Designs gibt, die Entwickler bei der Implementierung ihrer Live-Aktivitäten für die Dynamic Island des iPhone 14 Pro bzw. iPhone 14 Pro Max berücksichtigen müssen – „Kompakt“, „Minimal“ und „Erweitert“: