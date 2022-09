Etwas mehr als zwei Wochen steht iOS 16 mittlerweile als Download bereit. Das Update bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich. Auch wenn das Update bei uns alles in allem gut läuft, haben sich ein paar Fehler eingeschlichen. Die ersten Bugs konnte Apple bereits mit dem Update auf iOS 16.0.2 schließen, allerdings gibt es nach wie vor ein paar Ungereimtheiten. Einer dieser Fehler besteht darin, dass auf dem iPhone unter iOS 16 aufgenommene Kinomodus-Videos am Mac von Final Cut Pro und iMovie nicht bearbeitet werden können.

Final Cut Pro und iMovie erkennen keine Kinomodus-Videos von iOS 16

In verschiedenen Internetforen (u.a. im Apple Support Forum und bei Reddit) mehreren sich aktuell die Stimmen, dass Final Cut Pro und iMovie auf dem Mac keine Kinomodus-Videos bearbeiten können, die vom iPhone unter iOS 16 aufgenommen wurden. Die Hintergründe sind unklar. Anwender erhalten lediglich den Hinweis: „Der Kinoeffekt kann nicht aktiviert werden“.

Auf iPhone 13 und iPhone 14 Modellen wendet der Kinomodus einen Schärfentiefe-Effekt an, bei dem das Motiv des Videos scharf gestellt wird, während Vorder- und Hintergrund angenehm weichgezeichnet werden. Grundsätzlich sind iMovie und Final Cut Pro am Mac in der Lage, der Fokuspunkt zu verändern und neu zu setzen. Aber genau hier liegt aktuell das Problem.

Unter iOS 15 aufgenommene Kinomodus-Videos können übrigens weiterhin mit iMovie und Final Cut Pro entsprechend bearbeitet werden. Apple selbst dürfte das Problem bereits bekannt sein und so arbeitet man in Cupertino bereits an einem Bugfix-Update. Wann Updates für iOS und macOS erscheinen, die sich um das Problem kümmern, ist nicht bekannt. Fraglich ist, ob Apple auf iOS 16.1 und macOS Ventura wartet, oder ob die Verantwortlichen in Cupertino zuvor noch iOS 16.0.3 sowie ein Update für macOS Monterey freigeben.