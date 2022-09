Die Deutsche Telekom gibt ein Update zum Ausbau ihres 5G-Mobilfunknetzes. Mittlerweile setzt das Bonner Unternehmen auf 7.000 5G-Antennen. Dabei blickt die Telekom auf das größte 5G-Nertz mit mehr als 2.300 Highspeed-Standorten. So versorgt das Unternehmen mehr als 500 Städte und Gemeinden mit schnellsten 5G. Auch ein kleines Resümee zum Oktoberfest und der dortigen Mobilfunkversorgung gibt es.

Telekom setzt 5G-Ausbau weiter fort

Die Deutsche Telekom verstärkt ihren 5G-Ausbau: Mehr als 7.000 Antennen zählen jetzt zum Highspeed-5G-Netz der Telekom in Deutschland. Rund 350 neue Standorte kamen in den letzten Wochen dazu. Insgesamt bilden damit mehr als 2.300 Standorte das sehr schnelle 5G-Netz. Die Antennen funken auf der 3,6-Gigahertz-Frequenz (GHz). Bis zu einem Gigabit pro Sekunde sind im Download möglich.

Auf dem ultraschnellen 3,6-Gigahertz-Band ist 5G in mehr als 500 Städten und Gemeinden verfügbar. Neu dabei sind Kommunen aus dem gesamten Bundesgebiet, u.a. Büsum (Schleswig-Holstein), Dernau (Rheinland-Pfalz), Feldkirchen (Niederbayern), Röbel/Müritz (Mecklenburg-Vorpommern), Rosenthal am Rennsteig (Thüringen) und Spraitbach (Baden-Württemberg). Auch in größeren Städten verbessern und verdichten die Technik-Teams das 5G-Netz der Telekom. Dazu gehören alle deutschen Großstädte.

Deutschlandweit können mittlerweile mehr als 92 Prozent der Menschen mit 5G surfen.

Neuer Datenrekord auf er Wiesn

Nach nur einer Woche hat die Telekom ihren Datenrekord auf dem Oktoberfest eingestellt: Im Netz der Telekom auf der Wiesn wurden in diesem Jahr bereits 88 Terabyte an Daten übertragen und fast zwei Millionen Gespräche geführt. 2019 wurden während der gesamten Festzeit von 16 Tagen noch 76 Terabyte übertragen. Dieser Wert wurde jetzt nach nur einer Woche am 2. Wiesn-Samstag eingestellt. Der Datenverkehr war am 2. Wochenende noch einmal deutlich höher als eine Woche zuvor.