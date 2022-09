Amazon hat einen Schwung neuer Hardware vorgestellt, allen voran Kindle Scribe – Amazons erster Kindle, auf dem man per Eingabestift handschriftliche Notizen machen kann. Ebenfalls neu sind die nächste Generation des Fire TV Cube sowie des Echo Dot und eine spezielle Kids-Version des smarten Lautsprechers. Außerdem hat das zu Amazon gehörende Unternehmen Ring zwei neue Sicherheitskameras vorgestellt.

Amazon Kindle Scribe

Mit Kindle Scribe führt Amazon den bisher größten E-Reader des Unternehmens ein. Das Display misst 10,2 Zoll (300 ppi) und bietet ein besonderes Feature. So liegt dem eBook-Reader ein Eingabestift bei, mit dem handschriftliche Notizen für Bücher und Dokumente erstellt werden können.

Es gibt eine Basis- und eine Premium-Stift-Option. Die Premium-Variante bietet zusätzlich eine Löschfunktion und eine Kurzbefehl-Taste, mit der beispielsweise ein Textmarker aktiviert werden kann. Kindle Scribe bringt 433 g auf die Waage bei einer Abmessung von 196 mm x 229 mm x 5,8 mm.

Zum Start soll es eine „An Kindle senden“-Funktion geben, mit der Dokumente an das Gerät zur Bearbeitung übertragen werden können. Alle Notizbücher werden automatisch und kostenlos in der Cloud gespeichert. Ab Anfang 2023 sind sie auch über die Kindle-App zugänglich. Zudem besteht ab Anfang nächsten Jahres die Möglichkeit, Dokumente direkt aus Microsoft Word an Kindle Scribe zu senden.

Eric Saarnio, VP Amazon Devices International, sagt zum neuen Kindle:

„Kindle Scribe ist der beste Kindle, den wir je entwickelt haben. Er bietet ein Lese- und Schreiberlebnis, das sich so natürlich anfühlt wie auf Papier. Kindle Scribe ist inspiriert von Kindle-Leser:innen, die im Laufe der Jahre Milliarden von Notizen und Hervorhebungen in Millionen von Büchern hinzugefügt haben. Er eignet sich auch bestens fürs Prüfen von Dokumenten, Verwalten von To-Do-Listen oder Skizzieren einer Idee. Darüber hinaus verfügt Kindle Scribe über alle Vorzüge, die Kund:innen an Kindle schätzen – Millionen von Büchern auf Abruf, anpassbare Schriftarten, erstklassige Lesefunktionen oder monatelange Akkulaufzeit – und ein erstklassiges, großes Display.“

Amazon Kindle Scribe kann ab 369,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 30. November 2022 ausgeliefert.

Wir stellen vor: Kindle Scribe, der erste Kindle mit Schreibfunktion, mit... Lesen und Schreiben ganz wie auf Papier – Mit dem weltweit ersten blendfreien...

Mach Notizen in Millionen von Büchern aus dem Kindle-Shop – Schreib mit dem inbegriffenen...

Echo Dot der 5. Generation

Die neuen Echo Dot Modelle sollen vor allem einen besseren Sound bieten. Hierbei konzentriert sich Amazon auf einen verbesserten Bass und weniger Verzerrungen in der Tonausgabe. An dem Design hat sich auf den ersten Blick nichts geändert. Der Echo Dot und Echo Dot mit Uhr kommen wieder im Kugel-Design. Neu ist, dass man jetzt einfach nur auf die Oberseite des Geräts tippen muss, um beispielsweise die Musikwiedergabe zu pausieren, einen Timer zu stoppen oder einen Anruf zu beenden.

Eine weitere Neuerung betrifft den Echo Dot mit Uhr. So zeigt das LED-Display nicht nur die Uhrzeit, sondern jetzt auch den laufenden Songtitel, Termine oder den Wetterbericht.

Der Amazon Echo Dot kostet 59,99 Euro, der Echo Dot mit Uhr 69,99 Euro. Beide Geräte sind ab sofort vorbestellbar und werden ab dem 20. Oktober 2022 ausgeliefert.

Der neue Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Tiefseeblau Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Deine Lieblingsinhalte und -musik – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Der neue Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Graublau Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Die Uhrzeit und mehr auf einen Blick – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Echo Studio

Auch der ausgewachsene Echo Studio bekommt ein Upgrade, das sich in erster Linie auf einen besseren Sound konzentriert – mit einer neuen Technologie zur räumlichen Audioverarbeitung und der Erweiterung des Frequenzbereichs. Das soll sich in einer verbesserten Klangbreite, Klarheit und Präsenz widerspiegeln, so Amazon. Zudem gibt es die neue Farboption „Weiß“.

Der Echo Studio kann für 199,99 Euro in Weiß oder Anthrazit vorbestellt werden und wird ab Oktober ausgeliefert.

Echo Dot Kids

Ebenfalls neu im Amazon-Programm ist eine spezielle Kinder-Version des Echo Dot. Das Kids+ Abo von Amazon gibt es nun auch für Echo-Produkte und Amazon Kids+ für Alexa bietet Zugriff auf Hunderte von Hörbüchern und Hörspielen, werbefreie Radiosender und Premium Alexa Skills für Kinder.

Echo Dot Kids kombiniert einen Echo Dot im kinderfreundlichen Eulen- oder Drachen-Design, Amazon Kids-Funktionen und -Kindersicherung sowie eine einjährige Mitgliedschaft für Amazon Kids+. Hinzu kommt eine Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie – sollte das Gerät kaputtgehen, wird es kostenlos von Amazon ersetzt.

Amazon Kids+ für Alexa bringt die kindgerechte Medienbibliothek Amazon Kids+ auf Alexa, inklusive einer großen Auswahl an Alexa-spezifischen Inhalten wie kinderfreundlichen Hörspielen, Hörbüchern oder Premium Skills. Mit einer Amazon Kids+ Mitgliedschaft haben Kinder Zugriff auf eine kuratierte Auswahl an kindgerechten Büchern, Familienfilmen, Fernsehsendungen, Lern-Apps, Hörbüchern, Hörspielen und Spielen auf Fire-Tablets, Fire TV-, Kindle-, Chromebook-, iOS- und Android-Geräten sowie jetzt auch Alexa.

Amazon Kids für Alexa bietet Eltern die Möglichkeit, auf kompatiblen Echo-Geräten ohne zusätzliche Kosten eine Kindersicherung und familienfreundliche Funktionen zu aktivieren. Hierfür fügen sie Amazon Kids einfach über die Alexa-App zu einem bestehenden oder neuen Echo-Gerät hinzu.

Echo Dot Kids kostet 69,99 Euro und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 20. Oktober.

Neuer Fire TV Cube und Alexa-Sprachfernbedienung Pro

Amazons leistungsstärkster Streaming-Mediaplayer der Fire-TV-Familie geht in die nächste Runde. Der 2022er Fire TV Cube wird im Vergleich zu seinem Vorgänger um 20 Prozent leistungsfähiger. Zu verdanken ist dies dem neuen 2,0 GHz Octa-Core-Prozessor.

Neu sind zudem ein HDMI-Eingang, Wi-Fi 6E-Unterstützung und die Super-Resolution-Technologie, die ein Upscaling von HD-Inhalten auf 4K bieten soll. Allgemein kann das Gerät 4K-Inhalte mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde wiedergeben, inklusive Unterstützung für HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. Ein zusätzlicher USB-Port ermöglicht den Anschluss von kompatiblen Webcams für Videogespräche.

Praktisch ist die neue Pro-Variante der Alexa-Sprachfernbedienung. Sie bietet einen Remote Finder, wenn man die Fernbedienung verlegt hat, programmierbare Tasten und eine neue Hintergrundbeleuchtung der Tasten, die sich automatisch einschaltet, wenn die Fernbedienung bei dunklen Lichtverhältnissen bewegt wird.

Der neue Fire TV Cube kann für 159,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet am 27. Oktober.

Die neue Alexa-Sprachfernbedienung Pro kann für 39,99 Euro vorbestellt werden. Hier beginnt die Auslieferung am 16. November.

Wir stellen vor: Alexa-Sprachfernbedienung Pro, mit Remote Finder, TV-Steuerungstasten und... „Alexa, finde meine Fernbedienung.“ – Verwende ein Gerät mit Alexa, der Alexa App oder der...

Mit praktischer Hintergrundbeleuchtung – Der Filmabend ist mit bewegungsaktivierter...

Ring Spotlight Cam Pro

Die radarbasierte Bewegungserkennung von Ring hat bewiesen, dass sie die Anzahl der Benachrichtigungen, die ein Gerät sendet, auf intelligente Weise reduzieren kann. Die Technologie wurde bereits in der Ring Video Doorbell Pro 2 eingeführt und hat es auch in die Ring Floodlight Cam Wired Pro geschafft. Es ist nicht überraschend, dass Ring die Technologie jetzt auch in andere Geräte einführt, angefangen mit der Spotlight Cam Pro.

Neben der 3D-Bewegungserkennung gibt es die Vogelperspektive, die ein Satellitenbild zeigt und dort verdeutlicht, wie die Bewegungserkennung ausgelöst wurde: zum Beispiel den Weg, den ein Lieferant durch den Garten genommen hat.

Wie bei der normalen Spotlight Cam gibt es einen 1080p-Sensor, eine 140-Grad-Kamera und Nachtsicht in Farbe.

Das Battery und Plug-In Modell der Spotlight Cam Pro kann bei Amazon für 229,99 Euro

vorbestellt werden und wird ab dem 26. Oktober 2022 ausgeliefert.

In den kommenden Monaten soll auch ein Solar und Wired Modell für 249,99 Euro bzw. 229,99 Euro erscheinen.

Ring Spotlight Cam Plus

Die Spotlight Cam Plus verfügt zwar nicht über das Radar des Pro-Modells, ist aber ein Upgrade der ursprünglichen Spotlight Cam und bietet neben dem Spotlight, dem 1080p-Sensor und dem 140-Grad-Sichtfeld auch Nachtsicht in Farbe.

Die Spotlight Cam Plus als Battery und Plug-In Modell sind ab dem 26. Oktober 2022 für 199,99 Euro erhältlich.

Die Solar und Wired Variante soll in den kommenden Monaten für 229,99 Euro veröffentlicht werden.