Apple bereitet den Start von „Apple Music Classical“ weiter vor. Wenn sich der Hersteller an sein selbst gestecktes Ziel halten möchte, noch dieses Jahr die Musik-App für klassische Musik an den Start zu bringen, so wird es langsam aber sicher Zeit.

Ihr erinnert euch? Im August letzten Jahres Jahres übernahm Apple Primephonic und somit einen Streaming-Dienst für klassische Musik. Gleichzeitig gaben die Entwickler in Cupertino zu verstehen, dass Primephonic vom Markt genommen wird und im Laufe dieses Jahres eine eigene App für klassische Music an den Start gebracht wird.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT

— Aaron (@aaronp613) September 28, 2022