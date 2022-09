Im August dieses Jahres kündigte Apple TV+ neue Kinder- und Familienserien für den Herbst 2022 an. Unter anderem startet „Hello, Jack! The Kindness Show – Staffel 2“ am 07. Oktober 2022. Und genau für diese neue Serie steht nun der offizielle Trailer bereit.

„Hello, Jack! The Kindness Show – Staffel 2“: offizieller Trailer ist da

„Peanuts Anthology II“ und „Sago Mini Friends“ sind als neue Kinder- und Familienserie kürzlich bereits angelaufen. „Wolfboy and the Everything Factory – Staffel 2“ und „Get Rolling with Otis – Staffel 2“ folgen diesen Freitag und am Horizont ist auch schon „Hello, Jack! The Kindness Show – Staffel 2“ zu sehen.

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel der beliebten Serie „Hello, Jack! The Kindness Show“ veröffentlicht, die am Freitag, den 7. Oktober weltweit Premiere feiert.

Jack ist einer der nachdenklichsten und fürsorglichsten Bewohner von Clover Grove und begrüßt jeden mit Freundlichkeit und Humor. Seine Fähigkeit, Mitgefühl, Kreativität und Vorstellungskraft zu verbreiten, inspiriert jeden in der Stadt, dasselbe zu tun. Eine neue Staffel der Freundlichkeit schafft weitere unglaubliche Veränderungen.

„Hallo jack! The Kindness Show“ wurde von Jack McBrayer („30 Rock“, „Phineas and Ferb“, „Wreck-It Ralph“-Franchise) und Angela C. Santomero („Blue’s Clues“, „Daniel Tiger’s Neighborhood“) mitgestaltet und ausführend produziert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die zweite Staffel bringt unzählige renommierte Gaststars nach Clover Grove, darunter Tony Hale (“The Mysterious Benedict Society”), Gillian Jacobs (“Community”), Joe Lo Truglio (“Brooklyn Nine-Nine”), Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine”), D’Arcy Carden (“A League of Their Own”), Kristen Schaal (“What We Do in the Shadows”), Beth Dover (“Orange Is the New Black”), Kumail Nanjiani (“The Big Sick”), Emily V. Gordon (“Little America”) und Musik der amerikanischen Rockband OK Go.