DAZN hat begannt gegen, dass der Sport-Streaming-Dienst ELEVEN Sports und Team Whistle übernommen hat. Die Vereinbarung erweitert die Kapazitäten von DAZN im Live-Sport-Streaming-Sektor. So wird DAZN unter anderem zum Broadcaster der Top-Fußballligen in Portugal und Belgien. Zudem hat DAZN eine exklusive Doku über Kevin Volland angekündigt.

DAZN übernimmt ELEVEN Sports

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, wird DAZN zum Broadcaster der Top-Fußballligen in Portugal und Belgien, zwei wichtigen europäischen Fußballnationen. Das Geschäft der ELEVEN Group wird auch die bereits bestehenden marktführenden Positionen von DAZN in Italien, der DACH-Region und Spanien ergänzen, wo DAZN bereits die wichtigsten nationalen Fußballrechte hält. Darüber hinaus ist ELEVEN auch in Taiwan und anderen südostasiatischen Märkten vertreten, wodurch DAZN in der Region, in der man bereits in Japan als Marktführer tätig ist, stärker Fuß fassen kann.

Die zur Vereinbarung gehörende Übernahme von Team Whistle, dem ELEVEN-eigenen Medienunternehmen, hilft DAZN ein noch jüngeres Publikum zu erreichen, seine Fähigkeiten zur Einbindung der Fans zu vertiefen und den Wert des DAZN-Rechteportfolios weiter zu maximieren. Team Whistle gehört laut ComScore zu den Top-Ten der US-Sportmedien mit über 700 Millionen Followern auf seinen Kanälen und einem wachsenden Verbreitungsnetzwerk, das monatlich rund fünf Milliarden Aufrufe auf verschiedenen Social-Plattformen generiert. Die Kombination von Team Whistle mit den Content-Rechten von DAZN stellt ein schlagkräftiges Angebot dar.

Volland: Zwischen Dorf und Fürstentum

Neben der Rechteerweiterung hat DAZN auch eine exklusive Dokumentation über Kevin Volland angekündigt. Diese wurde nun mit Unterstützung seines Bruders, Robin Volland, abgebildet, der ihn über mehr als ein Jahr in jeder Lebenssituation filmisch begleitet hat.

Durch die persönliche Nähe der Brüder entsteht ein intimes Portrait, das einen anderen Blick auf die Branche wirft. Mit viel privatem Archivmaterial wird auch die Kindheit von Kevin Volland und sein Weg aus der Provinz in den großen Profi-Fußball abgebildet. Dabei kommen unter anderem prominente Weggefährten wie Stefan Kießling, Lars Bender, Julian Baumgartlinger oder DAZN-Experte Benny Lauth zu Wort.

„Kevin Volland – Zwischen Dorf und Fürstentum“ allen Fans ab dem 30. September über die App zur Verfügung. Auf dem linearen TV-Sender DAZN1 feiert die Dokumentation am Freitag direkt nach der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Vollands früheren Klub Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff 20:30 Uhr) Premiere.

