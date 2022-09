Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 3 zu iOS 16.1 und die Beta 4 zu iPadOS 16.1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Im Vergleich zu den vorherigen Betas haben die Entwickler verschiedene Anpassungen vorgenommen.

Das ist Neu

Wallpater-Einstellungen

Apple hat die Rubrik Hintergrundbild in der Einstellungen-App überarbeitet, so dass ihr auch über die Einstellungen zwischen den unterschiedlichen Hintergrundbildern hin- und verwechseln könnt. Bis dato ist dies nur mit einem Gedrückthalten auf dem Sperrbildschirm möglich.

Stage Manager

Die jüngste iPadOS 16.1 erweitert den Stage Manager auf iPad Pro mit A12Z und A112X Chips. Bisher war die Funktion auf M1-iPads begrenzt. Gleichzeitig kündigte Apple an, dass die Stage Manager Unterstützung für externe Displays für M1-iPads auf ein kommendes Update verschoben wird.

Matter Geräte

Die Kategorie „Matter Geräte“. die in den letzten Betas aufgetauchte, wurde mit der jüngsten Beta wieder entfernt, so Macrumors. Dies impliziert, dass die Matter-Unterstützung nicht mit iOS 16.1 und iPadOS 16.1 eingeführt wird.

Notruf SOS per Satellit

Apple legt so langsam aber sicher den Grundstein für die Funktion „Notruf SOS per Satellit“. Diese wird ab November auf dem iPhone 14 (Pro) für Anwender in den USA und Kanada zur Verfügung stehen. Im Programmcode der jüngsten Beta findet ihr bereits ein paar Formulierungen hinsichtlich Notruf SOS per Satellit.

Zudem beinhaltet die iOS 16.1 Beta 3 laut 9to5Mac eine „Notruf SOS per Satellit“-Demo, so dass sich Anwender mit der Materie beschäftigen und den Prozess kennenlernen können. So erfahrt der Anwender, welche Schritte er vornehmen muss, um sich im Notfall mit einem Satellit verbinden zu können.