Nicht jedem Nutzer gefällt ein bestimmtes App-Icon, welches ein Entwickler für seine App verwendet. „Offiziell“ lassen sich diese App-Icons nicht ändern, allerdings gibt es einen Umweg über die Kurzbefehle-App. Der Nachteil liegt darin, dass man einen größeren Banner angezeigt bekommt, wenn man auf ein App-Icon klickt, welches mit einem Kurzbefehl verknüpft ist. Die Dynamic Island des iPhone 14 Pro implementiert das Ganze deutlich nahtloser.

Dank Kurzbefehle-App könnt ihr eine Startbildschirm-Verknüpfung mit einem benutzerdefinierten Icon erstellen, das eine bestimmte App öffnet. Dieser Prozess hat jedoch einen „optischen“ Nachteil. Jedes Mal, wenn ihr auf das Icon tippt, wird ein größeres Banner angezeigt und erst anschließend wird die eigentliche App geöffnet. Mit der Dynamic Island des iPhone 14 Pro wirkt der Prozess deutlich nahtloses und eleganter.

Wie Parker Ortolani festgestellt hat und demonstriert, zeigen Startbildschirm-Verknüpfungen keinen größeren Banner mehr auf dem Bildschirm des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max an, bevor die verknüpfte App geöffnet wird. Stattdessen wir eine kleine Animation in der Dynamic Island angezeigt, um zu bestätigten, dass der Kurzbefehl erfolgreich ausgeführt wurde.

Custom app icons are actually great now on the 14 Pro. Just a small dynamic island animation and there’s no delay to start swiping! pic.twitter.com/7aDSTgsdlR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 25, 2022