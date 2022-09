Das iPhone 14 Lineup ist noch nicht einmal komplett veröffentlicht und schon widmet sich die Gerüchteküche den nächstjährigen Modellen. So sickern allmählich Details zu Apples Top-iPhone aus dem Jahr 2023 durch. Das Gerät wird angeblich iPhone 15 Ultra heißen und zwei Frontkameras sowie USB-C bieten, heißt es in dem jüngsten Leak. Außerdem soll das Basismodell über mehr Speicherkapazität verfügen.

Am Sonntag wurden die ersten Gerüchte über ein neues iPhone-Modell laut. Auf das iPhone 14 Pro Max soll in einem Jahr das iPhone 15 Ultra folgen. In Anlehnung an das Suffix der Apple Watch Ultra und des M1 Ultra würde das neue Modell ein noch hochwertigeres Erlebnis bieten als das Pro-Modell.

Die Behauptung vom Sonntag wurde jedoch von sehr wenigen Details über die Hardware begleitet, allenfalls die Verwendung von USB-C und ein überarbeitetes Design kam zur Sprache. Am Montag bot der Vollzeit-Leaker MajinBu ein paar weitere potenzielle Details.

According to what is reported by my source iPhone 15 Ultra will have 2 front cameras, USB-C and will start from 256GB. iPhone 15 Pro instead will always start from 128GB and will have USB-C but only 1 front camera #iphone #iphone15 #iphone15ultra pic.twitter.com/lIn6OhMNko

