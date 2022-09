Mit iOS 16 hat Apple einige aufregende Neuerungen für das iPhone-Betriebssystem eingeführt. Die heißeste davon könnte die Dynamic Island sein. Aber nicht nur iPhone-Nutzer mögen den neuen pillenförmigen Bereich, der per Software die Face ID Sensoren und die Frontkamera der iPhone 14 Pro Modelle umgibt – auch andere Smartphone-Hersteller sind von der Idee angetan. Deshalb haben wir bereits einige Nachahmungen auf Android-Smartphones gesehen. Jetzt sieht es so aus, als ob eine weitere Funktion die Aufmerksamkeit eines Smartphone-Herstellers erregt hat: So testet Samsung einen neuen Sperrbildschirm, der Apples Gegenstück auffällig ähnlich ist.

Samsung testet seine Version des iOS 16 Sperrbildschirms

Samsungs vor kurzem erschienene dritte Beta-Version der hauseigenen Android-Oberfläche hat einige neue Sperrbildschirm-Funktionen, die optisch sowie funktional sehr an Apples Lösung erinnern. So bietet die Samsung OneUI 5 Beta 3 entsprechende Uhrenstile, Hintergrund-Kollektionen, Symbole und Anpassungsmöglichkeiten.

Die Ähnlichkeiten präsentiert Vaibhav Jain von TechDroider auf Twitter:

And i thought Xiaomi will be the first to copy Apple iOS 16 Lockscreen 😅…. Samsung it is.. OneUI 5 Beta 3 pic.twitter.com/3sxY9TALaz — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 26, 2022

Apple iOS 16 vs Samsung OneUI 5 (Android 13) – Lock Screen pic.twitter.com/2tIcMaLaAN — TechDroider (@techdroider) September 26, 2022

Technisch gesehen waren einige der Funktionen bereits in Android 12 und früheren Versionen von Samsungs Android-Skin enthalten, aber sie wurden in der kommenden Android 13 Version neu gestaltet und spürbar an Apples Version angepasst. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass sich Unternehmen gegenseitig inspirieren, aber es ist immer wieder interessant zu sehen, wie sich Samsung über Apple lustig macht und dann dessen Stil kopiert. Doch das gehört offensichtlich zu der „besonderen“ Beziehung zwischen den Unternehmen. Wir erinnern uns da beispielsweise an Momente, in denen sich Samsung noch darüber lustig gemacht hat, dass Apple beim iPhone 7 auf den klassischen 3,5mm Klinkenanschluss verzichtet.