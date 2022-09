Apple CEO Tim Cook befindet sich dieser Tage auf Europareise. Nach mehreren Stationen in Großbritannien, unter anderem kündigte er das neue Bürogebäude in der Battersea Power Station an und besuchte Apple Brompton Road sowie Regent Street in London, war er nun zu Gast bei uns in Deutschland. Dort besuchte er nicht nur das Oktoberfest in München, sondern traf sich auch mit verschiedenen Entwicklern in Berlin.

Tim Cook trifft deutsche Entwickler in Berlin

Apple Chef Tim Cook hat seinen Deutschlandbesuch genutzt, um Berlin und dem dortigen Apple Store „Apple Rosenthaler Straße“ einen Besuch abzustatten. Dort traf er auf die deutschen Entwickler der Apps Flowkey, Kommod und Logo.

Bei Flowkey handelt es sich um eine App, mit der ihr Klavier lernen könnt. Die App richtet sich nicht nur an Einsteiger, sondern auch an fortgeschrittene Spieler. Bei Kommod handelt es ich um eine App, mit der ihr eure nächste Radtour, Wanderung etc. planen könnt. Die App kommt bei uns regelmäßig zum Einsatz und hat uns schon oft von A nach B gebracht. Bei Dogo hänselt es ich um ein Hunde-Trainingsprogramm mit über 100 Übungen, Tricks und Spielen.

Tim Cook besucht das Oktoberfest

Zum Abschluss des Tages ließ sich Apple CEO Tim Cook noch beim Oktoberfest in München blicken. Dort war er gemeinsam mit Apple Service-Chef Eddy Cue in Tracht unterwegs und traf unter anderem Kai Pflaume bei einer Maß Bier.

Apple Chef trifft bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder

Das Oktoberfest war übrigens nicht der einzige Termin, den der Apple Chef in München wahrgenommen hat. Ein ein Treffen mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder stand an.

Update 13:40 Uhr

Weiter geht es im Takt und Apple CEO Tim Cook hat in München noch Apples Entwicklungszentrum besucht, in dem Mobilfunktests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass Apple die Leistung und Konnektivität optimiert.