Apple hat die hauseigene Wetter-App „Dark Sky“ nun aus dem us-amerikanischen App Store entfernt, so dass diese ab sofort nicht mehr zum Download bereit steht. Damit unternimmt Apple weitere Schritte, um den Service in Kürze komplett einzustellen.

Apple entfernt eigene App „Dark Sky“ aus dem App Store

Ihr erinnert euch? Apple hat Dark Sky im März 2020 übernommen. In den deutschen App Store hatte es die App nie geschafft. Stattdessen hat Apple Elemente der App in die eigene Wetter-App einfließen lassen. Diese steht seit Anfang an auf dem iPhone und in Kürze auch endlich auf dem iPad bereit.

Zum damaligen Zeitpunkt gab Apple bereits zu verstehen, dass man langfristig Dark Sky einstellen wird. Die Android-App machte den Anfang und ab sofort steht auch die iOS-App nicht mehr im App Store bereit. Ursprünglich sollte dies erst Ende 2022 der Fall sein. Es scheint, als habe Apple den Zeitplan ein wenig angepasst.

Während die zum 31. Dezember 2022 ihren Dienst einstellen werden, werden die Dark Sky API und die Webseite noch bis zum 21. März 2023 betrieben. Somit bleibt Entwicklern noch eine Übergangszeit, um die Dark Sky App auf die Apple WeatherKit API zu übertragen.