Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir in Kürze das September-Blatt abreißen können und in den Monat Oktober starten. Dies hat zur Folge, dass wir ein weiteres Quartal hinter uns gebraucht haben und in Kürze zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen bekannt geben werden. Apple wird seiner Verpflichtung am 27. Oktober 2022 nachkommen.

Apple Q4/2022 Quartalszahlen werden am 27. Oktober bekannt gegeben

Apple hat auf seiner Investoren-Webseite offiziell bestätigt, dass der Hersteller aus Cupertino am 27. Oktober seine Q4/2022 Quartalszahlen bekannt geben wird. An dieser Stelle unser Hinweis, dass euch das Q4 nicht irritieren sollte. Das Apple Geschäftsjahr stimmt nicht mit dem Kalenderjahr überein. Und so umfasst das fiskalische Q4 das kalendarische Q3 und damit die Monate Juli, August und September.

Apple’s conference call to discuss fourth fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, October 27, 2022 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Die Sommermonate waren aus Apple Sicht verhältnismäßig ruhig. Im Juli feierte das M2 MacBook Air seinen Verkaufsstart. Im September ging es umso spannender weiter. So nutzte der Hersteller die „Far Out“-Keynote, um eine Vielzahl neuer Produkte anzukündigen. Der Großteil dieser Neuheiten steht bereits in den Verkaufsregalen bereit, lediglich das iPhone 14 Plus folgt Anfang Oktober. Kurzum: Rund zwei Wochen des nun ablaufenden Quartals ist von den iPhone- und Apple Watch-Neuheiten mitgeprägt. Der Rest fällt in das Weihnachtsquartal.