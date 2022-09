Es gibt kaum ein Apple Produkte, welches länger als das sogenannte Apple Car durch die Gerüchteküche geistern. Dies mag daran liegen, dass sich das „Projekt Titan“ in den letzten Jahren mehrfach verändert haben soll und das Apple Team mehrfach neu aufgestellt wurde. Dies hat dazu geführt, dass es sehr schwer ist, sich ein Bild davon zu machen, woran Apple tatsächlich arbeitet. Nun heißt es, dass das Team abermals neu aufstellt.

In den letzten Wochen und Monaten war es verhältnismäßig ruhig um das Apple Car. Nun taucht dieses erneut in der Gerüchteküche auf. Allerdings gibt es keine konkreten Hinweis darauf, was Apple im Schilde führt, vielmehr geht der Analyst Ming Chi Kuo davon aus, dass das Team, welches sich mit der Entwicklung des Autos beschäftigt, neu aufgestellt wird. In seinem begleitenden Tweet heißt es

Woher Kuo seine Informationen bezieht ist unklar, zumindest geht aus dem Tweet nicht hervor, was es mit der „Umfrage“ auf sich hat. Fraglich ist auch, wie der Umbau des Teams aussehen soll. Baut Apple ein komplett neues Team auf? Oder gibt es nur Verschiebungen im bestehenden Team?

My latest survey indicates that Apple will likely build the new Apple Car project team before the end of 2022.

我的最新調查顯示,Apple可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022