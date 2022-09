Mit iOS 16 erkennt die Fotos-App automatisch alle doppelten Fotos und Videos in den Mediatheken der Nutzer und fasst sie dem Album „Duplikate“ zusammen. So können doppelte Datensätze schnell zusammengeführt und überflüssige Medien gelöscht werden. Apple erklärt nun, warum iPhone-Nutzer, das neue „Duplikate“-Album in der Fotos-App gegebenenfalls nicht sehen und was sie dagegen unternehmen können.

Die Suche nach doppelten Fotos

Die automatische Duplikaterkennung der Fotos-App ist sehr praktisch, vorausgesetzt man neigt dazu doppelte Fotos anzusammeln. Insbesondere über WhatsApp und Co. werden des Öfteren die gleichen Bilder geteilt. Wenn man diese in der Mediathek nicht löscht, gehen sie schnell in den Weiten der Fotos-App unter.

Solltet ihr jedoch stets für Ordnung in euren digitalen Alben sorgen, könntet ihr euch womöglich wundern, wo denn dieses ominöse Album „Duplikate“ versteckt ist, von dem Apple bei der Vorstellung der neuen Fotos-App gesprochen hat. Einmal erkannte Duplikate werden unter iOS 16 im Bereich „Alben“ > „Sonstige“ > „Duplikate“ angezeigt.

Jetzt stellt Apple in einem Support-Dokument klar, dass das Album „Duplikate“ nur dann angezeigt wird, wenn das iPhone die Foto-Mediathek indiziert hat und Duplikate gefunden wurden. Somit gibt es zwei Möglichkeiten, warum das Album nicht angezeigt wird. Entweder iOS 16 befindet sich noch im Prozess der ersten Duplikaterkennung – oder es gibt einfach keine entsprechenden Doppelgänger in eurer Mediathek.

„Für den Erkennungsprozess muss das iPhone gesperrt und mit dem Stromnetz verbunden sein. Je nachdem, welche Aufgaben im Hintergrund ausgeführt werden und wie groß die Foto-Mediathek ist, kann der Prozess schnell ablaufen oder einige Tage dauern“, erklärt Apple abschließend.