Apple führt eine neue Regelung für das iPad mini der sechsten Generation ein. So berichtet MacRumors, dass zumindest beim iPad mini 6 nun nicht mehr das komplette Gerät ausgetauscht wird, wenn der Akku gewechselt werden soll.

Akkuwechsel beim iPad

Wenn ein Kunde den Akku eines iPads austauschen lassen möchte, geben Apple Stores, autorisierte Service Provider und Reparaturzentren diesen Kunden derzeit ein Ersatzgerät, anstatt einfach nur den Akku des iPads auszutauschen. Wie MacRumors berichtet, wird beim iPad mini 6 jetzt nicht mehr das komplette Gerät ausgetauscht, wenn der Akku gewechselt werden muss.

Die neue Regelung bedeutet, dass Besitzer des iPad mini 6 nur den Akku ersetzt bekommen und andere mögliche kleinere Defekte oder Schäden an ihrem Gerät unberücksichtigt bleiben. Für die Umwelt klingt diese Maßnahme jedoch viel besser. Nicht nur das – auch der Geldbeutel könnte von dem Vorgehen profitieren. Wenn Apples Akku-Test, den Energiespender nicht als „defekt“ bewertet hat bzw. ein gewisser Prozentwert nicht unterschritten wurde, mussten Kunden in der Regel bisher die Gebühr für einen Gerätetausch einplanen, wenn sie dennoch einen neuen Akku haben wollten. Jetzt dürfte in diesem Fall nur die Gebühr für den Akku-Austausch anfallen.

In dem Bericht heißt es, dass die neue Regelung zunächst nur in den Reparaturzentren Anwendung finden wird. Apple Stores und autorisierte Service Provider verfahren noch nach dem alten Schema. Es ist jedoch davon auszugehen, dass hier bald ähnlich verfahren wird. Zudem wird die Vorgabe aller Voraussicht in naher Zukunft auch auf weitere iPad-Modelle ausgeweitet.