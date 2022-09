Die Deutsche Telekom bringt das „T Phone“ auf den Markt. Genau genommen, sind es mit dem „T Phone“ und „T Phone Pro“ gleich zwei 5G-Smartphone in Kooperation mit Google, die das Bonner Unternehmen in neun europäischen Ländern auf den Markt bringen wird. Der Verkauf in Europa beginnt am 05. Oktober. In Deutschland wird das Gerät ab Anfang 2023 erhältlich sein.

Deutsche Telekom bringt das T Phone (Pro) auf den Markt

Die Deutsche Telekom möchte mehr Nutzern den Zugang zu ihren 5G-Netz ermöglichen und bringt aus diesem Grund ein Smartphone mit dem Ziel auf den Markt, 5G einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Der Gerätepreis der 5G-fähigen T Phone und T Phone Pro beginnt bei 199 Euro bzw. 249 Euro, die Preise variieren je nach Land. Außerdem wird es attraktive Tarifbündel mit dem T Phone und dem T Phone Pro ab 1 Euro pro Monat geben.

Blicken wir etwas näher auf die Details. Die Telekom schreibt

Die Modelle verfügen über 6,82 Zoll bzw. 6,52 Zoll große HD+-Bildschirme, kraftvolle Akkus, um auch unterwegs in Verbindung zu bleiben, eine 15-Watt-Schnellladeoption, hochauflösende Kameras und ein hochwertiges Design, zu dem auch ein Magenta-Fingerabdrucksensor gehört. T Phone und T Phone Pro wurden entwickelt, um ein nahtloses Erlebnis über Software und Hardware hinweg zu bieten und das volle Potenzial des 5G-Netzes der Deutschen Telekom zu erschließen, ohne Kompromisse bei Qualität, Erlebnis oder Sicherheit zu machen.

Die beiden Smartphones werden im Oktober dieses Jahres in neun europäischen Märkten eingeführt (in Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn) und sind ab Anfang 2023 auch in Deutschland erhältlich.