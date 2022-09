Es kommt nicht oft vor, dass Apples Top-Manager in die Schlagzeilen kommen, zumindest nicht so wie Tony Blevins. Als Vice President of Procurement war Blevins bei Apple unter anderem für Verhandlungen mit Zulieferern zuständig. Nun sorgte ein fragwürdiger Auftritt auf TikTok dafür, dass sich die Wege von Apple und Blevins trennen.

Tony Blevins verlässt Apple

Blevins ist seit 22 Jahren bei Apple tätig und hat eng mit Tim Cook und anderen Führungskräften zusammengearbeitet, um die Lieferkette von Apple zu dem zu machen, was sie heute ist. Bloomberg erklärt die Situation:

„In dem Video, das am 5. September veröffentlicht wurde, wurde Tony Blevins von TikTok- und Instagram-Creator Daniel Mac im Rahmen einer Serie angesprochen, in der er Besitzer teurer Autos nach ihren Berufen fragt. Der Manager wurde von Mac angehalten, als er einen Mercedes-Benz SLR McLaren parkte, einen nicht mehr produzierten Sportwagen, der Hunderttausende von Dollar kostet. Auf die Frage, womit er seinen Lebensunterhalt verdiene, antwortete Blevins: «Ich habe Rennwagen, spiele Golf und liebkose großbusige Frauen, aber ich nehme mir an den Wochenenden und an wichtigen Feiertagen frei.» Er gab auch an, dass er eine «verdammt gute Zahnvorsorge» hat.“

Als das TikTok-Video an Zugkraft gewann und Apple darauf aufmerksam gemacht wurde, leitete das Unternehmen eine Untersuchung ein. Bloomberg berichtet, dass einige Mitarbeiter verärgert waren, da sie der Meinung sind, dass die Kommentare nicht mit Apples Zielen einer stärkeren Vertretung und Stärkung von Frauen übereinstimmten. Blevins erklärte gegenüber Bloomberg, dass er „die Gelegenheit nutzen möchte, um sich aufrichtig bei allen zu entschuldigen, die durch meinen missglückten Versuch, Humor zu zeigen, beleidigt wurden.“

Ein Apple-Sprecher bestätigte mittlerweile, dass Blevins das Unternehmen verlassen wird, eine Entscheidung, die von Apples Senior Vice President of Operations, Jeff Williams, getroffen wurde. Williams wird das Team von Blevins nach dessen Ausscheiden beaufsichtigen.

Die Äußerungen von Blevins sind eine Anspielung auf den Film „Arthur – Kein Kind von Traurigkeit“ aus dem Jahr 1981, in dem der Hauptdarsteller seine Karriere wie folgt beschreibt: „Ich fahre Autorennen, spiele Tennis und betatsche Frauen, aber ich habe am Wochenende frei und bin mein eigener Chef.“

Nachfolgend das besagte TikTok-Video: