Nachdem kürzlich „The Greatest Beer Run Ever“ sowie die 2. Staffel zu „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ sowie „Otis rollt zur Hilfe“ auf Apple TV+ angelaufen sind, hat Apple nun die nächsten Premieretermine bestätigt. Es geht um die Fortsetzung von „Mythic Quest“, „Slow Horses“, „Little America“ und „The Mosquito Coast“.

Apple TV+ hat auf Twitter die Premierentermine zu verschiedenen Apple Original-Serien bestätigt. Noch vor Ablauf dieses Jahres werden „Mythic Quest“, „Slow Horses“, „Little America“ und „The Mosquito Coast“ in ihre Fortsetzung geschickt. Der Zeitplan gestaltet sich wie folgt:

Mythic Quest: Die von Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz geschaffene Serie folgt einer Gruppe von Videospielentwicklern, die Welten erschaffen, Helden formen und Legenden erschaffen, aber die härtesten Kämpfe finden nicht im Spiel statt – sie finden im Büro statt. In Kürze geht die Comedy-Serie in die dritte Runde.

Die erste Staffel zu The Mosquito Coast wird wie folgt beschrieben

„In einer atemberaubenden Abenteuergeschichte nimmt der paranoide und brillante Erfinder Allie Fox seine Familie mit in den honduranischen Dschungel, entschlossen, eine Zivilisation aufzubauen, die besser sein soll als die, die sie verlassen haben. Auf der Flucht aus einem Amerika, das er im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein reineres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.“