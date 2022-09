Kurz vor der September-Keynote haben wir uns noch gefragt, wie Apple sein neues 6,7 Zoll Standard-iPhone nennen wird. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen „iPhone 14 Max“ und „iPhone 14 Plus“. Schließlich hat der bekannte „Plus“-Zusatz den Zuschlag erhalten. Die Entscheidung könnte knapper ausgefallen sein, als man vermuten würde. Das lässt zumindest ein neuer Fund auf Apples Webseite vermuten.

Hinweise auf das iPhone 14 Max gefunden

Neu entdeckte Hinweise auf das iPhone 14 Plus als „iPhone 14 Max“ deuten darauf hin, dass dies der Name war, der ursprünglich für das 6,7 Zoll Gerät vorgesehen war, bevor das Unternehmen seine Meinung kurzfristig änderte. So hat iCreate herausgefunden, dass Apple das iPhone 14 Plus vereinzelt immer noch auf der hauseigenen Webseite als „iPhone 14 Max“ bezeichnet.

Apple hat einen Support-Artikel mit einer Übersicht aller iPhone Modelle. Der besagte Ursprungsname ist hier in einem Dateinamen zu finden. Wenn man das Bild des iPhone 14 Plus speichert, zeigt sich die ursprüngliche Namensgebung: iPhone-14-max-colors. Auch in Apples Newsroom ist immer noch vom iPhone 14 Max die Rede – allerdings muss man dafür lange suchen. Der Name steht hier im Alt-Tag eines Bildes.

Es ist davon auszugehen, dass Apple die letzten Spuren des „iPhone 14 Max“ bald entfernen wird. So hat Apple bereits auf seiner Webseite für Informationen zur Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen für die Produkte des Unternehmens nachgebessert. Hier wurde vor kurzem noch neben dem iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max auch das „iPhone 14 Max“ mit der Modellnummer des iPhone 14 Plus aufgeführt.

Dass letztendlich doch der Name „iPhone 14 Plus“ das Rennen gemacht hat, könnte daran liegen, dass es in diesem Jahr größere Unterschiede zwischen den Basis- und den Pro-Modellen gibt und Apple die mögliche Verwirrung der Verbraucher vermeiden will. Die Kunden könnten denken, dass alles, was „Max“ im Namen trägt, alle verfügbaren Funktionen haben muss. Die Bezeichnung „Plus“ würde somit deutlicher zeigen, dass man etwas mehr als das Basismodell erhält, ohne jedoch zu implizieren, dass man alles erhält, was die Produktreihe zu bieten hat.