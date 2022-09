Die Deutsche Telekom blickt in NRW auf eine 5G-Abdeckung von 97,5 Prozent. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine flächenmäßige Abdeckung, vielmehr handelt es sich um eine Bevölkerungsabdeckung.

Telekom: 97,5 Prozent 5G-Abdeckung in NRW

Aktuell versorgt die Telekom bereits mehr als 97,5 Prozent der Bevölkerung mit dem aktuellen Mobilfunkstandard 5G. Mit dieser Quote ist die Telekom in NRW klarer Spitzenreiter unter den Mobilfunkanbietern. Mit der Vorgängertechnologie LTE (4G) sind im Netz der Telekom 99,7 Prozent der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens unterwegs.

Parallel zu den reinen Prozentangaben, hält das Bonner Unternehmen noch ein paar begleitende Informationen zum Netzausbau in NRW bereit. Das Unternehmen hat ihr Mobilfunknetz in NRW innerhalb der vergangenen Jahre massiv aufgerüstet. So betreibt das Unternehmen im bevölkerungsreichsten Bundesland derzeit knapp 7.000 Standorte. Davon sind über 6.800 mit LTE und über 4.700 bereits mit der neuesten Mobilfunkgeneration 5G ausgestattet.

Weiter heißt es

Bereits 2018 hatte das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen den bundesweit ersten Mobilfunkpakt Deutschlands mit den Mobilfunknetzbetreibern Telefónica, Telekom und Vodafone geschlossen. Seit Beginn dieses Paktes hat die Telekom rund 1.500 Mobilfunkstandorte neu aufgebaut und knapp 7.300 Modernisierungen durchgeführt. Allein im vergangenen Jahr nahm das Bonner Unternehmen 473 vollständig neue Standorte in Betrieb und modernisierte mehr als 1.300. Auch in diesem Jahr hat die Telekom in Nordrhein-Westfalen bereits 175 neue Standorte errichtet und 1.015 weitere modernisiert.

Deutschlandweit versorgt die Telekom derzeit übrigens 92 Prozent der Bevölkerung mit 5G.