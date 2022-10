Seit dem Start der Apple TV-App haben die Verantwortlichen bereits den ein oder anderen sogenannten Apple TV Channel hinzugefügt. Dabei handelt es sich um kostenpflichtige Kanäle, die ihr über die Apple TV hinzubuchen könnt. Nun steht mit „LIONSGATE+“ ein weiterer Kanal bereit. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Die Ganze Wahrheit ist, dass „STARZPLAY“ zu „LIONSGATE+“ umbenannt wurde. STARZPLAY war übrigens der erste Kanal, der überhaupt auf Apple TV startete.

Apple TV: „LIONSGATE+“ als neuer Kanal

Im Vergleich zu den USA stehen bei uns in Deutschland verhältnismäßig wenige Apple TV Channels zur Verfügung, eine Handvoll gibt es allerdings. Neben Arthaus+, ARD plus, ZDF Krimi, ZDF Herzkino, noggin und weiteren Kanälen stand bis dato der Kanal „STARZPLAY“ zur Auswahl. Genau dieser wurde nun jedoch zu „LIONSGATE+“ umbenannt. Der Name ist dabei auf den Eigner Lionsgate zurückzuführen an den man das branchenübliche „+“ angehängt hat. Das Rebranding erfolgte übrigens weltweit in 35 Ländern.

Bei den Inhalten ändert sich nichts. Es heißt „Bei LIONSGATE+“ erzählen wir Geschichten, die die Welt erleben muss. Unsere fesselnden Originalserien und Filmhits eröffnen durch mutige Storytelling neue Perspektiven.“ Der erste Monate ist kostenlos, anschließend kostet „LIONSGATE+“ monatlich 4,99 Euro.