Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Apple die Rechte an der Thriller-Serie „Echo 3“ gesichert hat. Nun wird es langsam konkret und die Verantwortlichen in Cupertino haben den Premierentermin genannt. „Echo 3“ startet am 23. November 2022 auf Apple TV+.

„Echo 3“ startet am 23. November auf Apple TV+

Apple hat das Premierendatum bekannt gegeben und einen ersten Ausblick auf „Echo 3“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine 10-teilige Action-Thriller-Serie, die von Oscar-Gewinner Mark Boal („The Hurt Locker“, „Zero Dark Thirty“) geschaffen wurde, und mit Luke Evans und Michiel Huisman neben Jessica Ann Collins drei namhafte Schauspieler zu bieten hat. Die von Keshet Studios produzierte Apple Original-Serie, die in Kolumbien mit englischen und spanischen Dialogen gedreht wurde, wird ihr globales Debüt mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, den 23. November, geben. Anschließend folgen immer Freitages neu Folgen bis zum13. Januar 2023.

„Echo 3″ ist ein actiongeladener Thriller, der in Südamerika spielt und Amber Chesborough (Collins) folgt, einer brillanten jungen Wissenschaftlerin, die das emotionale Herz einer kleinen amerikanischen Familie ist. Als Amber entlang der kolumbianisch-venezolanischen Grenze verschwindet, kämpfen ihr Bruder Bambi (Evans) und ihr Mann Prinz (Huisman) – zwei Männer mit tiefer militärischer Erfahrung und komplizierter Vergangenheit – darum, sie in einem vielschichtigen persönlichen Drama vor dem explosiven Hintergrund eines geheimen Krieges zu finden. In „Echo 3“ ist auch Martina Gusman als Violetta zu sehen, eine prominente politische Kolumnistin. Die Serie zeigt James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba und Special Guest Star Bradley Whitford. „Echo 3“ basiert auch auf der preisgekrönten Serie „When Heroes Fly“, die von Omri Givon erstellt und von dem gleichnamigen Roman von Amir Gutfreund inspiriert wurde.

„Ich fühle mich geehrt, mit dem Team von AppleTV+ zusammenzuarbeiten, das mir die Möglichkeit gab, die Serie zu machen, die ich machen wollte – eine, die sich groß und zielgerichtet anfühlt und sich weigert, in irgendeiner Spur zu bleiben“, sagt Boal. „Dies ist ein Black Ops-Thriller und eine Geschichte von internationalen Intrigen, die in Kolumbien spielt, einem Land, das ich nur aus der Ferne kannte und in das ich mich sofort verliebt hatte.“

Klingt in jedem Fall vielversprechend. Wir sind schon auf den offiziellen Trailer gespannt. Dieser wird noch einmal ein paar intensivere Einblicke in die Serie bieten, bis diese Ende November auf Apple TV+ anläuft.