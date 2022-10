100 Millionen Lieder. Apple Music feiert zum Start in die neue Woche einen Meilenstein. Ab sofort bietet euch der Apple Musik-Streaming über 100 Millionen Songs an, die ihr über den Service streamen könnt.

Apple Music feiert 100 Millionen Songs

Apple hat heute offizielle bestätigt, dass der Musik-Streaming-Dienst Apple Music ab sofort über 100 Millionen Songs arbeitet. Zuletzt hieß es immer über 90 Millionen Songs. Nun wurde allerdings ein neuer Meilenstein erreicht.

Einundzwanzig Jahre nach der Erfindung von iTunes und dem Debüt des Original-iPods ist Apple von 1.000 Songs in der Hosentasche auf das 100.000-fache bei Apple Music gestiegen. Damit steht euch (mehr oder weniger) die gesamte Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Musik per Fingertipp oder Sprachbefehl zur Verfügung.

100 Millionen Songs sind mehr als ihr jemals in eurem Leben ihren könnt. Apple Music ist stolz darauf mehr Musik zu bieten als jeder andere Plattform. So sprechen die Verantwortlichen von der „größten Musiksammlung aller Zeiten in jedem Format“.

Begleitend zur Meldung hält Apple ein paar weitere Informationen bereit. So heißt es

In den 1960er Jahren wurden jedes Jahr nur 5.000 neue Alben veröffentlicht. Heute kann jeder Künstler überall auf der Welt, in 167 Ländern und Regionen auf Apple Music einen Song schreiben, aufnehmen und weltweit veröffentlichen. Jeden Tag liefern über 20.000 Sänger und Songwriter neue Songs an Apple Music – Songs, die unseren Katalog noch besser machen als am Vortag. Einhundert Millionen Songs zeugen von einem demokratischeren Raum, in dem jeder, selbst ein neuer Künstler, der Musik aus seinem Schlafzimmer heraus macht, den nächsten großen Hit haben kann.

Apple Music Today

Darüberhinaus hat Apple heute „Apple Music Today“ angekündigt. Laut Apple reicht nicht mehr aus, nur Künstler und Fans zu verbinden, es geht darum, diese Verbindungen tiefer und bedeutsamer zu machen. Und nur eine der vielen Möglichkeiten, wie Apple dazu beiträgt, Kontext zu schaffen, ist die neue Apple Music Today-Serie. Jeden Tag wird Apple einen neuen Song auswählen und in seine Geschichte eintauchen, weil man Apple weiß, dass jeder der 100 Millionen Songs im Apple Music Katalog seine eigene Geschichte hat.