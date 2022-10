Am vergangenen Freitag lief die Kinderserie „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik – Staffel 2“ auf Apple TV+ an. Begleitend dazu hat Apple nun ein Video auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+: „Wolfboy and the Everything Factory — Crafting the Characters“

Vor wenigen Wochen hatte Apple verschiedene Kinder- und Familienserien angekündigt, die nun und nach „abgearbeitet“ werden. Vor wenigen Tagen ging mit der zweiten Staffel zu „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ eine weitere Serie ins Rennen.

Für diese rührt Apple TV+ ein wenig die Werbetrommel und veröffentlicht den Clip „Wolfboy and the Everything Factory — Crafting the Characters“. Der ausführende Produzent Joseph Gordon Levitt und die Besetzung von „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“ stellen die Charaktere vor, die sie aussprechen, und geben Einblick in ihren kreativen Prozess.