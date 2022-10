Tim Cook war diese Woche auf Europatournee und hat sich für Interviews mit verschiedenen Medienpublikationen zur Verfügung gestellt. Unter anderem zeigte er sich auch auf dem Oktoberfest. Auf seiner weiteren Reise hat sich Apples CEO auch mit der niederländischen Nachrichtenagentur Bright zu einem Interview getroffen. Wie wir es von Cook gewohnt sind, geht es um Augmented Reality, die Wichtigkeit, dass Menschen programmieren lernen, den Klimawandel und mehr.

Augmented Reality wird immer wichtiger

In Bezug auf AR erklärte Cook, dass es bereits eine Reihe verschiedener AR-Apps im App Store gibt – doch die Zukunft würde noch ganz neue Möglichkeiten bieten. An dieser Stelle kommt natürlich der Gedanke an Apples erstes Mixed-Reality-Headset auf, dem sich Cook im Interview verständlicherweise nicht widmet. Das noch nicht angekündigte Gerät aus der völlig neuen Produktreihe könnten wir bereits im Januar 2023 zu Gesicht bekommen, so der Analyst Ming-Chi Kuo.

„AR-Apps gibt es bereits im App Store, aber die Möglichkeiten werden noch viel, viel weiter gehen“, so Cook gegenüber Bright. „Ich denke, AR ist eine tiefgreifende Technologie, die alles beeinflussen wird. Stellen Sie sich vor, Sie könnten plötzlich mit AR unterrichten und Dinge auf diese Weise demonstrieren. Oder in der Medizin, und so weiter. Wie ich schon sagte, werden wir wirklich zurückblicken und darüber nachdenken, wie wir einst ohne AR gelebt haben.“

Das Metaversum, unendliche Weiten

Bezüglich den „Metaverse“-Ambitionen vieler Unternehmen (allen voran Meta/Facebook) sagte Cook, dass es wichtig sei, dass die Menschen ein Verständnis für ein Produkt haben. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Durchschnittsperson sagen kann, was das Metaverse ist“, fügte er hinzu.

Viele der großen Tech-Unternehmen sehen im Metaverse (Metaversum) die nächste Stufe in der Entwicklung des Internets. Zurzeit interagieren die Menschen online, indem sie Webseiten, Social-Media-Plattformen oder Messenger nutzen. Die Idee des Metaverse ist es, neue Online-Räume zu schaffen, in denen die Nutzer virtuell miteinander interagieren. Ansätze mag es hierfür schon geben, doch letztendlich befindet sich das Konzept noch in der Planung und die vollständige Vision bleibt schwer zu definieren, fantastisch und noch viele Jahre entfernt. Das ändert jedoch nichts daran, dass viele Unternehmen bereits die ersten Schritte im Metaverse unternehmen.

Apple hat derzeit keine großen Ambitionen, das Metaverse zu erobern, viel wichtiger ist die allgemeine Entwicklung der besagten Virtual- und Augmented-Reality-Headsets.

„Wir wollen die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben“

Wie so oft sprach Cook über die Bedeutung des Programmierens als universelle Sprache und ging auch auf Themen wie Klimawandel, Recycling und Politik ein. Cooks Meinung über den politischen Prozess und die Zukunft: