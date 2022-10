Apple hat soeben den offiziellen Trailer zu „Acapulco – Staffel 2“ veröffentlicht. Bevor die neue Staffel am 21. Oktober auf Apple TV+ startet, erhalten wir so einen kleinen Einblick, wie es im Las Colinas Resort weitergeht. Es wird also Zeit einzuchecken.

„Acapulco“: offizieller Trailer zur 2. Staffel ist da [Apple TV+]

Es gibt Serien, da quält man sich ein Stück weit durch die erste Staffel und es gibt Serien, da freut man sich schon händeringend auf die Fortsetzung. So haben wir beispielsweise frühzeitig der dritten Staffel von SEE entgegengefiebert (auch wenn die Serie nach Staffel 3 endet). Auch „Acapulco“ hat uns von Anfang an angesprochen, so dass wir auch bei dieser Serie schon auf die Fortsetzung warten.

Nun wird es langsam aber sicher Zeit, wieder im Las Colinas Resort einzuchecken. Apple TV+ hat heute den Trailer zur zweiten Staffel der erfolgreichen zweisprachigen Komödie „Acapulco“ veröffentlicht. Die spanisch- und englischsprachige Serie, die derzeit bei Rotten Tomatoes eine perfekte Punktzahl von 100 Prozent erreicht, spielt eine gefeierte, internationale Besetzung unter der Leitung von SAG-Award-Gewinner Eugenio Derbez.

Los geht es mit 10-teiligen zweiten Staffel zu „Acapulco“ am Freitag, den 21. Oktober 2022, mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen immer freitags bis zum 16. Dezember neue Episoden.

Die zweite Staffel knüpft unmittelbar an die erste Staffel an und erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo, dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Junge im angesagtesten Resort in Acapulco, dem Las Colinas, bekommt. 1985 muss sich Máximo mit Veränderungen im Resort, unerwarteten Problemen zu Hause und einem neuen Liebesinteresse auseinandersetzen, das es mit dem Mädchen seiner Träume aufnehmen könnte. Unter Don Pablos Anleitung richtet er sein Augenmerk darauf, eines Tages die gesamte Las Colinas-Operation zu leiten, indem er Dianes rechte Hand wird. In der Zwischenzeit kehrt der ältere Máximo in der Gegenwart nach Acapulco zurück, um Frieden mit dem kürzlichen Tod von Don Pablo zu schließen, und er ist gezwungen, sich einer unerledigten Angelegenheit zu stellen, die der junge Máximo zurückgelassen hat.