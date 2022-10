Apple nimmt jedes Jahr im Herbst Änderungen an der Liste der Vice Presidents (VPs) vor, in der Regel im Rahmen der regelmäßigen Leistungsbeurteilungen der Belegschaft, die während der Jahreszeit durchgeführt werden. Dieses Mal stehen Beförderungen in den Abteilungen Maps, Services und Apple Silicon an.

Beförderungen bei Apple

Zusätzlich zu den rund 100 VPs in seinem 160.000 Mitarbeiter umfassenden Pool hat Apple laut Mark Gurmans „Power On“-Newsletter vier Personen zu VPs ernannt, die sich auf drei Bereiche des Unternehmens verteilen.

Max Muller ist seit 20 Jahren bei Apple und leitet bereits seit einiger Zeit das Team von Apple Maps, jetzt wird er offiziell als VP für die Maps-Abteilung zuständig sein. Dazu gehören auch Bereiche wie Navigation sowie Find My (Wo ist?) und andere Elemente der Standortbestimmung.

Charlie Zhai und Fabian Klass sind stark in die Arbeit an Apples hauseigenen Chips involviert. Jetzt werden sie als VPs innerhalb der Apple Silicon-Abteilung agieren, die von Johny Srouji geleitet wird. Schließlich wurde Payam Mirrashidi zum VP of Engineering im Bereich Services ernannt und berichtet zukünftig an Eddy Cue.