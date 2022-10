Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Community Education Initiative ausweitet und damit die Bildungschancen in mehr als 600 Communitys fördert. Zur Förderung der Chancengleichheit arbeitet Apple derzeit mit mehr als 150 Bildungspartnern auf der ganzen Welt zusammen, um Zugang zum Programmieren, kreativen Schaffen und zur Mitarbeiterentwicklung zu eröffnen.

Apple weitet die Community Education Initiative aus

Apple hat im Apple Newsroom einen neuen Beitrag veröffentlicht, mit dem der Hersteller auf die Ausweitung seiner Community Education Initiative (CEI) eingeht. Dort heißt es unter anderem

Im Rahmen der CEI arbeitet Apple mit Schulen, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Apple Hardware, Stipendien, finanzielle Unterstützung, Ressourcen für Lehrkräfte und den Zugang zu Teams von Apple Expert:innen bereitzustellen, die Seite an Seite mit Pädagog:innen daran arbeiten, das Lernen der Studierenden mit Technologie zu verbessern. Apple arbeitet mit jeder Partnerorganisation zusammen, um das Programm an die Ziele der Community anzupassen und zu verbessern. Dabei wird die einzigartige Kombination aus Hardware, Software und professionellen Lernressourcen von Apple eingesetzt, um die schulischen und außerschulischen Lernerfahrungen der Studierenden zu verbessern.

In den zwei Jahren seit der ersten Zusammenarbeit zwischen der CSUDH und Apple hat die Universität fast 2.000 Lernenden und Lehrkräften im Großraum Los Angeles neue STEAM-Erfahrungen vermittelt und wird in diesem Jahr voraussichtlich weitere 4.000 Schüler:innen an 40 Schulen mit ihren Programmen erreichen. Außerdem unterstützt die Universität Pädagogen dabei, ihre Zertifizierung für den Informatikunterricht zu erlangen, um sicherzustellen, dass Kalifornien über genügend Lehrkräfte für Programmier- und IT-Schulungen verfügt.

„Was mich am meisten erstaunt, ist, was wir dank dieser einzigartigen Partnerschaft mit Apple in so kurzer Zeit erreichen konnten“, sagt Dr. Kamal Hamdan, Direktor des CISE-Labors der CSUDH. „Tausende von Studierenden, die sonst nie Zugang zu dieser Art des Lernens gehabt hätten, haben an einem unserer Programme teilgenommen, und diese Erfahrungen lassen sich nicht mit einem Dollarbetrag beziffern. Es ist ein Beweis dafür, dass, wenn zwei Organisationen mit denselben Werten ihr Herz und ihren Kopf auf ein gemeinsames Ziel ausrichten, der Himmel die Grenzen setzt, wenn es darum geht, wie viele Leben wir verändern können.“

Weitere Informationen über das Engagement von Apple für Bildung und die Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt findet ihr unter apple.com/education-initiative und im Apple Newsroom.