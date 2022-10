Die Connectivity Standards Alliance (kurz: CSA) sowie ihre Mitglieder, unter anderem Apple, Google, Amazon, Samsung und weitere Smart Home Anbieter, haben am heutigen Tag den Matter 1.0 Smart Home Standard verabschiedet. Nun sind die Hersteller an der Reihe und müssen den Zertifizierungsprozess durchlaufen. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob Matter bereits Bestandteil von kommenden iOS 16.1 und iPadOS 16.1 Update sein wird, oder zu einem späteren Zeitpunkt implementiert wird? Immerhin hat Apple während der Beta-Phase bereits die Vorkehrungen getroffen.

Matter 1.0 ist da

Seit vielen Monaten geistert der Begriff „Matter“ umher. Nun wird es langsam konkret und die Connectivity Standards Alliance hat den Matter 1.0 Standard verabschiedet. Unternehmen, die sich bereit erklärt haben, Matter zu unterstützen, verfügen nun über alle Ressourcen, die sie benötigen, um mit der Implementierung von Matter in ihre Plattformen zu beginnen. Damit ist der Weg für das große Apple HomeKit-Update geebnet. Ob dieses bereits mit iOS 16.1 und iPadOS 16.1 erfolgen wird, bleibt abzuwarten.

Von offizieller Seite heißt es

„Was als Mission begann, die Komplexität der Konnektivität zu entwirren, hat zu Matter geführt, einem einzigen, globalen IP-basierten Protokoll, das das IoT grundlegend verändern wird“, sagte Tobin Richardson, Präsident und CEO der Connectivity Standards Alliance. „Diese Veröffentlichung ist der erste Schritt auf einer Reise, die unsere Community und die Industrie unternehmen, um das IoT einfacher, sicherer und wertvoller zu machen, egal wer Sie sind oder wo Sie leben. Mit globaler Unterstützung von großen und kleinen Unternehmen, das heutige Matter 1.0 Release ist mehr als ein Meilenstein für unsere Organisation und unsere Mitglieder; es ist eine Feier dessen, was möglich ist.“

Was bedeutet nun die Freigabe der Matter 1.0 Spezifikation? Von offizieller Seite wird Entwicklern ab sofort ein Software Development Kit (SDK) zur Verfügung gestellt. Bereits im Umlauf befindliche Produkte können umgerüstet werden. Mehrere Hundert Unternehmen arbeiten mittlerweile an der Unterstützung von Matter. Unterm Strich kommt dies schlussendlich uns Verbrauchern zu Gute. Neben den großen Technologieunternehmen sind auch viele kleinere, durchaus renommierte Unternehmen mit von der Partie. Unter anderem wird der deutsche Hersteller Eve System die neue Technologie unterstützen.

Eve System beschreibt Matter wie folgt