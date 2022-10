In den letzten Monaten hat die Deutsche Telekom regelmäßig über ihren Glasfaserausbau informiert. Nun gibt es eine neue Wasserstandsmeldung und die Vermarktung von Glasfaser startet für weitere mehr als 180.000 Haushalte in 27 Kommunen.

Glasfaser für weitere mehr als 180.000 Haushalte in 27 Kommunen

Die Telekom startet mit der Vermarktung von weiteren mehr als 180.000 Glasfaser-Anschlüssen in 27 Kommunen in Deutschland. Der Bau der Anschlüsse beginnt in Kürze. Von dieser Glasfaser-Ausbau-Tranche der Telekom profitieren Haushalte, Unternehmen und Schulen in Aichwald, Altenkirchen (Westerwald), Bad Kötzting, Berglen, Berlin, Bodenwerder, Denkendorf, Eching, Frankfurt a.M., Gaimersheim, Grömitz, Hagen, Köln, Lauf a.d.Pegnitz, Lennestadt, Lübeck, Lüdenscheid, Mayen, Meschede, Villingen, Wachtberg, Weiherhammer, Wiehl, Winnenden, Wörth a.d. Isar und Zehdenick.

„Wir machen auch beim Thema Glasfaser weiter Tempo, um Deutschland noch digitaler zu machen. Weitere mehr als 180.000 Haushalte, Unternehmen und Schulen starten jetzt in die Vermarktungswelle“, sagt Srini Gopalan, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der Telekom. „Das super-schnelle Internet kommt direkt ins Haus oder in die Wohnung. Und auch preislich sind die neuen Glasfaserverbindungen nicht teurer als die bisherigen Anschlüsse.“

Die Glasfaseranschlüsse bieten schwankungsfreie Bandbreiten und Gigabit-Geschwindigkeit.