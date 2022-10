Das EU-Parlament hat am heutigen Tag den Weg für USB-C bei Smartphones und weiteren mobilen Geräten freigemacht. Das Motto lautet „Ein einziges Ladegerät für alle Mobiltelefone und Tablets“. Umwelt- und Verbraucherfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.

Erwartetes einheitliches Ladegerät für mobile Geräte kommt 2024

Es zeichnete sich bereits ab, nun hat das Europäische Parlament grünes Licht geben. Bis Ende 2024 müssen alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, einen USB-C-Ladeanschluss haben. Ab Frühjahr 2026 gilt das auch für Laptops.

Am heutigen Dienstag wurden die entsprechenden neuen Vorschriften vom Plenum mit 602 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Diese Maßnahme ist Teil der EU-Bemühungen, Elektroschrott abzubauen. Gleichzeitig soll es Verbrauchern ermöglicht werden, nachhaltiger zu konsumieren. Im Grunde soll ein einziges Ladegerät für eine Vielzahl an mobilen Geräte reichen. So muss man nicht jedes Mal ein neues Ladegerät kaufen, wenn man ein neues mobiles Gerät kauft.

Alle Hersteller müssen ihre neuen Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und Headsets, tragbaren Videospielkonsolen und Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen, Mäuse, tragbaren Navigationssysteme, Ohrhörer und Laptops mit einer Leistungsabgabe von bis zu 100 Watt, die mit einem Kabel aufgeladen werden können, mit einem USB-C-Anschluss ausstatten.

Weiter heißt es in den Meldung, dass spezielle Etiketten über die Ladeeigenschaften neuer Geräte informieren sollen. Dadurch sollen Anwender leichter feststellen, ob bereits vorhandene Ladegeräte mit der Neuanschaffung kompatibel sind. So wird es euch auch ermöglicht, zu entscheiden, ob es nötig ist, mit einem neuen Gerät auch ein neues Ladegerät zu kaufen.

Wie geht es weiter?

Der Europäische Rat muss die Richtlinie noch förmlich billigen, bevor sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Sie tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben anschließend zwölf Monate Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, und zwölf Monate nach dem Ende der Umsetzungsfrist müssen sie sie anwenden. Die neuen Vorschriften gelten nicht für Produkte, die vor dem Zeitpunkt der Anwendung auf den Markt gebracht worden sind.