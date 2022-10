Einige AirPods und Beats-Kopfhörer sollen zum ersten Mal in Indien hergestellt werden, da Apple seine Abhängigkeit von China bei der Produktherstellung schrittweise verringern will. Die Produktion der Kopfhörer ist überwiegend zwischen den Auftragsfertigern Foxconn und Luxshare aufgeteilt. Einem heutigen Bericht zufolge hat Apple beide Unternehmen angewiesen, einen Teil der Montagearbeiten nach Indien zu verlagern.

AirPods sollen zum ersten Mal in Indien produziert werden

Obwohl vereinzelte Apple-Produkte bereits in Ländern wie Indien und Vietnam hergestellt werden, findet der Großteil der Produktion in China statt. Apple hat schon seit einiger Zeit geografische Expansionspläne in Erwägung gezogen und erste Schritte unternommen. Die Pandemie stoppte jedoch zunächst alle unmittelbaren Pläne. Die letzten Lockdowns in Shanghai haben Apple jedoch die Notwendigkeit einer Diversifizierung erneut unterstrichen.

Auch geopolitisch ist China ein Risiko. Seine anhaltenden Handelskonflikte mit den USA sind ebenfalls problematisch. Allerdings kann kaum ein anderes Land mit Chinas Produktionsvolumen konkurrieren. Es ist schwierig für Apple, anderswo billige und qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Der Übergang zu alternativen Produktionsstandorten wie Indien oder Vietnam wird dennoch langsam und schrittweise erfolgen. Für Apple bedeutet dies, dass die Lieferkette insbesondere für neue Produktreihen wahrscheinlich überwiegend außerhalb Chinas angesiedelt sein wird. Doch auch bestehende Produkte sollen den Weg aus China finden.

Wie Nikkei Asia berichtet, hat Apple nun seine AirPods- und Beats-Fertigungspartner gebeten, schon im nächsten Jahr für eine Produktion in Indien bereit zu sein. Apple hatte bereits einen Teil der AirPods- und Beats-Produktion von China nach Vietnam verlagert. Eine Ausweitung der Produktion nach Indien wäre eine Premiere, jedoch nicht überraschend.

Der Großteil der indischen Produktion von Apple diente zunächst der Herstellung von Geräten, die für den Verkauf im Land bestimmt waren. Doch nun entwickelt sich Indien auch zu einem Exportstandort für das Unternehmen. Indien hat sich zu einem zweiten wichtigen Produktionsstandort für Apple entwickelt und soll laut Experten bis 2025 für ein Viertel der iPhone-Produktion verantwortlich sein.